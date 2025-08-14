Kate Middleton y William se mudan de emergencia por riesgo de incendio en Windsor Great Park

A medida que el Reino Unido enfrenta una nueva ola de calor, los expertos advierten sobre los riesgos reales para los habitantes de Windsor Great Park. Una de las propiedades que podría verse afectada es Adelaide Cottage, el hogar de Kate Middleton y William.

La ola de calor que amenaza con crear un incendio

Las olas de calor que enfrenta Reino Unido no se detienen, hasta el momento han sobrevivido a cuatro de ellas, las cuales representan una amenaza constante para la población. De acuerdo con datos del National Fire Chiefs Council, hasta el momento tienen un registro del doble de incendios este año, en comparación con los reportados en 2022, y se estima que estas cifras sigan en aumento de no ceder el calor.

Las autoridades han emitido alerta naranja en Windsor Great Park luego de que la cuarta ola de calor que azota Reino Unido alcanzara los 34 grados, un valor alto que podría ser causante de incendios forestales y específicamente en las áreas verdes de la zona.

Estas condiciones de extremo calor, no solo deshidratan la vegetación, convirtiéndola en materia inflamable, sino también advierten que la infraestructura contra incendios de la nación no está diseñada para poder cubrir tantas emergencias forestales y en zonas urbanizadas al mismo tiempo.

Según reportes de varios medios ingleses, se ha advertido sobre el peligro que corren viviendas como Adelaide Cottage, las cuales, al contar con caminos rodeados por césped seco y por su cercanía con el bosque, se eleva el riesgo de incendio poniendo en peligro el hogar de los príncipes de Gales.

Adelaide Cottage: un refugio histórico de la realeza

Esta propiedad, de estilo cottage fue construida en 1831 por el arquitecto Jeffry Wyatville como retiro paisajista para la reina Adelaide, esposa de Guillermo IV. En su interior han habitado personajes históricos importantes como la reina Victoria, quien disfrutaba de beber el té en los jardines de la casa, o Peter Townsend, su último residente famoso. En el año 2015, Adelaide Cottage atravesó un período de remodelación y cuidado y desde 2022, se ha convertido en la residencia principal de Kate Middleton y el príncipe William.

El riesgo de que Adelaide Cottage esté en peligro de incendio no solo representaría la pérdida del patrimonio de Kate Middleton y William, sino también, una tragedia por el valor histórico que posee.