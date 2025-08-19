Los hábitos fitness de Natalie Portman para tener una figura fuerte y tonificada después de los 40

Natalie Portman ha sorprendido con sus versátiles actuaciones en Hollywood, lo que la ha llevado a experimenta con diferentes disciplinas deportivas para encarnar personajes tan complejos y exigentes como el ‘Cisne Negro’ o ‘Mighty Thor’.

Por si fuera poco, la actriz también es conocida por su estricta dieta vegetariana, que ha llevado en práctica por más de 10 años, razón por la que a sus 44 años, puede presumir de una figura esbelta y tonificada.

Los hábitos fitness de Natalie Portman para tener una figura tonificada a los 40 años

De acuerdo con la revista de fitness, Women’s Health, Natalie practica más de una disciplina deportiva, un de sus favoritas es correr.

“Corro unas tres veces por semana. Cuando corro una hora entera, me siento un poco como si meditara”.

Sin embargo, para la actriz es muy importante mantener un equilibrio entre mente y cuerpo y para conseguirlo, además de practicar la meditación, también realiza gyrotonics, un ejercicio muy parecido a los pilates que incorpora movimientos de yoga.

Pero además se ejercita con actividades como la danza, la gimnasia , la natación y el taichí, este último le permite mejorar el movimiento de las articulaciones.

La actriz asegura que no se cierra a probar y experimentar con nuevas disciplinas: “Antes practicaba ashtanga , pero ahora simplemente llego y pruebo cualquier cosa. Cualquier clase que esté disponible en el momento oportuno”.

Rutina fitness de Natalie Portman Getty Images

¿Cómo entrena Natalie Portman para sus películas?

La entrenadora personal de Portman, Naomi Pendergast, ha sido la encargada de entrenarla para sus papeles más exigentes en el cine, y en entrevista para la revista Elle, reveló detalles del proceso de acondicionamiento y entrenamiento.

Para el Cisne Negro, los entrenamientos fueron en su mayoria de cardio y ballet: “Trabajamos la parte interna de sus muslos para cambiar la forma de sus piernas, pero también para ayudarla a conseguir una quinta posición más firme”.

El ballet era muy duro para las articulaciones de Natalie, por lo que recurrieron a la natación para cuidar de ellas: “Para darle un descanso a sus articulaciones, íbamos a nadar porque nos permitía trabajar su resistencia y estirar sus músculos sin impacto. Nadábamos aproximadamente una milla cada día, haciendo crol y braza. Le pedía que hiciera movimientos muy largos, tipo ballet, estirándose en el agua lo más lejos que pudiera”.

Para Thor, el entrenamiento fue completamente diferente, pues para este rol le dieron prioridad a la masa muscular y al trabajo con pesas.

“Durante los primeros cinco meses, sentamos las bases necesarias para que ella ganara masa muscular de forma segura para su papel y para que su cuerpo fuera resiliente. Luego, cuatro meses antes del rodaje, empezamos a aumentar la intensidad de su rutina y a abordar cualquier desequilibrio que necesitara corregir para evitar lesiones”, explica.

