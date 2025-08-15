La inapropiada carta que recibió Natalie Portman de un fan a los 13 años y marcó su carrera

Natalie Portman alcanzó la fama luego de protagonizar la película ‘León’ de Luc Besson en 1994, solo tenía 12 años y desde entonces se convirtió en una de las actrices infantiles más populares de Hollywood; sin embargo, Portman asegura que crecer bajo los reflectores y el constante escrutinio, no fue nada fácil.

Una de esas experiencias cambió su vida para siempre, con tan solo 13 años recibió la carta de un fan muy ofensiva e inapropiada.

La carta de un fan que cambió la vida de Natalie Portman a los 13 años

Durante una entrevista para la revista Interview con Jenna Ortega, la actriz que se ha mantenido vigente en Hollywood desde su infancia, habló de los peligros del estrellato infantil.

“Hay una percepción pública de mí que es diferente a quién soy. Ya he hablado antes sobre cómo, de niña, me cosificaron mucho, algo que creo que les sucede a muchas chicas jóvenes que aparecen en pantalla. Me daba mucho miedo. Obviamente, la sexualidad es una parte fundamental de la infancia, pero quería que estuviera dentro de mí, no dirigida hacia mí”.

Infancia de Natalie Portman Getty Images

Natalie recuerda cómo se convirtió en el objeto de deseo de muchos hombres cuando ella aún era una niña.

“Hubo una etapa de mi carrera en la que pensé: ‘Tengo que evitar esto’. Obviamente, hubo una larga fase Lolita como objeto de fantasía para hombres”.

Y recordó lo terrible que fue para ella cuando recibió la primera carta de un fan, que resultó muy desagradable e incómoda para ella:

“Abrí con emoción el primer correo de un fan y leí una fantasía para adultos que describía algo no consentido que un hombre me había escrito”.

Pero este no sería el último momento incómodo, pues también recordó cómo en la radio local del lugar en el que vivía, fantaseaban con ella cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad.

“En mi programa de radio local se inició una cuenta regresiva para mi 18 cumpleaños, eufemísticamente la fecha en que sería legal acostarse conmigo. Los críticos de cine hablaban de mis pechos en las reseñas...”

¿Cómo sobrevivió Natalie Portman a una infancia sexualizada?

Al recordar las duras experiencias, Natalie piensa que no recomendaría a ningún niño comenzar una carrera como actor, y agradece que sus padres hayan sido tan protectores con ella.

“No animaría a los jóvenes a dedicarse a esto”, declaró a Variety. “No me refiero a nunca; me refiero a cuando son niños. Siento que fue casi una casualidad que no me hicieran daño, además de tener unos padres maravillosos y muy sobreprotectores.

Siento que tuve mucha suerte de poder hacer lo que amaba tan joven y ver que podía hacerlo de adulta, ficticia para ganarme la vida, lo cual es bastante asombroso.

He oído demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían formar parte de esto”.

