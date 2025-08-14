Natalie Portman nos enseña a llevar lo mocasines con calcetines sin perder el estilo en la oficina

Si alguien domina el arte de crear looks atemporales y elegantes, esa es Natalie Portman. Durante el rodaje de su nueva película en Manhattan, la actriz ha captado todas las miradas con un estilo que combina audacia y sofisticación.

Entre sus elecciones más comentadas destacan unos mocasines con calcetines blancos, una propuesta inesperada que está captando la atención en internet.

Natalie Portman nos enseña cómo llevar mocasines con calcetines

Natalie Portman fue fotografiada recientemente en la ciudad de Nueva York mientras lucía un look que demuestra que los mocasines con calcetines no solo son aceptables en la oficina, también pueden convertirse en un auténtico statement de moda.

Este outfit forma parte de los looks que la actriz está usando durante el rodaje de su nueva película Good Sex, una comedia romántica dirigida por Lena Dunham, y que escena tras escena está dejando un rastro de inspiración para estilismos modernos y atemporales.

Natalie complementó su look preppy de mocasines negros con herrajes dorados y calcetines blancos por encima de los tobillos, con un short corto con estampado de rayas azules que emparejó con tank top blanco básico.

Para complementar este look minimalista, la actriz agregó una gabardina larga de color beige con las mangas arremangadas, una gorra de béisbol en color burdeos y un bolso negro.

Natalie Portman enseña cómo usar mocasines con calcetines blancos Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Este look atrevido de Natalie, no solo demuestra que se puede lucir chic con un conjunto cómodo, también muestra la influencia que ha tenido la moda en el cine y viceversa, pues muchas veces la pantalla grande ha sido la inspiración de nuevas tendencias.

Cómo llevar mocasines con calcetines

Los mocasines con calcetines crean una dualidad maravillosa entre los masculino y lo femenino, que se ha convertido en una tendencia excelente para experimentar nuevos estilos atemporales.

Entre las combinaciones más comunes están los vestidos midi vaporosos, vaqueros rectos y sudaderas o faldas plisadas.

La clave está en jugar con los distintos tipos de calcetines, los colores y texturas que contrasten para crear tu mejor versión.

