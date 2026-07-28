Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

El desgarrador adiós de la princesa Diana a Sarah Ferguson: su último mensaje antes del accidente

Años después de su muerte, Sarah Ferguson recordó cuál fue el último gesto que tuvo la princesa Diana con ella antes del accidente que cambió para siempre la historia de la familia real británica.

Julio 28, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Diana y Sarah Ferguson sonríen durante unas vacaciones de esquí en Suiza a principios de los años noventa, cuando mantenían una estrecha amistad antes de su distanciamiento.

Antes de que su relación se enfriara, la princesa Diana y Sarah Ferguson compartieron una amistad que comenzó mucho antes de formar parte de la familia real británica. Décadas después, el último mensaje que Lady Di envió a la duquesa de York sigue siendo uno de los recuerdos más conmovedores de su historia juntas.

Getty Images

El 31 de agosto de 1997, el mundo quedó conmocionado con la muerte de la princesa Diana tras un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma, en París. Detrás de aquella tragedia quedó una historia poco conocida, el último mensaje que Lady Di hizo llegar a Sarah Ferguson, su amiga de la infancia, ex cuñada y una de las personas con las que compartió algunos de los momentos más difíciles dentro de la familia real británica. Aunque durante el último año de vida de Diana ambas mantenían una relación distante, Sarah nunca dejó de recordar aquel gesto como una señal de que existía la intención de reconciliarse.

¿Cuál fue el último mensaje de la princesa Diana para Sarah Ferguson?

En una reciente conversación retomada por un medio internacional, Sarah Ferguson recordó que poco antes del accidente en París recibió un mensaje inesperado de la princesa Diana.

Según explicó, Lady Di había preguntado por ella y quería saber cómo se encontraba, un detalle que la duquesa de York interpretó con el paso de los años como un intento de volver a acercarse tras meses de distanciamiento."El mayor regalo que recibí fue saber que, al final, Diana preguntó por mí”, ha contado Ferguson en distintas ocasiones al recordar a quien definió como una de las personas más importantes de su vida.

La princesa Diana y Sarah Ferguson conversan y sonríen durante un evento público en los años ochenta, cuando mantenían una estrecha amistad antes de su distanciamiento.

Antes de convertirse en dos de las mujeres más observadas de la familia real británica, Diana y Sarah Ferguson compartían una amistad muy cercana. Su posterior distanciamiento hizo que el último mensaje de la princesa antes de su muerte adquiriera un significado aún más emotivo.

Getty Images

También puedes leer:
Lady Di.jpg
Realeza
Esta es la foto inédita de Lady Di a sus 16 años que fue subastada por una importante cifra
Enero 02, 2024
 · 
Emma Duarte
muerte-lady-di (1).jpg
Realeza
La muerte de Lady Di: estas son las 3 teorías más interesantes
Diciembre 09, 2023
 · 
Shareni Pastrana

¿Por qué la princesa Diana y Sarah Ferguson dejaron de hablarse?

La amistad entre Diana Spencer y Sarah Ferguson comenzó mucho antes de que ambas ingresaran a la familia real británica. De hecho, fue la propia Diana quien ayudó a que Sarah conociera al entonces príncipe Andrés, con quien se casó en 1986.

Durante años fueron inseparables. Compartían el peso de la atención mediática, las estrictas normas de Palacio e incluso el sentido del humor con el que intentaban sobrellevar la presión de pertenecer a la monarquía.

Sin embargo, esa relación comenzó a deteriorarse tras la publicación, en 1996, de la autobiografía de Sarah Ferguson, “My Story”. En ella incluyó varias anécdotas sobre Diana, entre ellas una broma en la que aseguraba haber contraído verrugas plantares después de usar unos zapatos prestados por la princesa. Diversos biógrafos consideran que ese comentario hirió profundamente a Lady Di. Otros sostienen que el verdadero motivo del distanciamiento fue que Ferguson reveló episodios privados relacionados con Diana y sus hijos sin su consentimiento.

La princesa Diana conversa con Sarah Ferguson durante un acto oficial de la familia real británica, ambas luciendo tiaras y vestidos de gala en una recepción en los años ochenta.

La amistad entre la princesa Diana y Sarah Ferguson trascendió los compromisos oficiales de la realeza. Sin embargo, diferencias personales las alejaron en los últimos meses de vida de Lady Di, haciendo que su último mensaje a la duquesa de York cobrara un significado profundamente emotivo.

Getty Images

El arrepentimiento que Sarah Ferguson ha cargado durante décadas

Sarah Ferguson ha reconocido en varias entrevistas que nunca comprendió del todo por qué Diana dejó de responder a sus cartas. Aun así, asegura que hizo varios intentos por reconstruir la amistad.

En su libro Finding Sarah, publicado en 2011, escribió que ambas llevaban alrededor de un año sin hablar cuando ocurrió el accidente en París y que esa falta de reconciliación se convirtió en uno de los mayores arrepentimientos de su vida.

Con el paso del tiempo, la duquesa de York ha seguido rindiendo homenaje a Diana. En redes sociales la ha descrito como “un pilar de luz y amor” y ha asegurado que todavía recuerda con cariño las risas, la complicidad y el vínculo que compartieron desde la adolescencia.

El estilo de Lady Di

Conoce más...

Cómo se vería la princesa diana en la actualidad.jpg
Así luciría Diana de Gales en la actualidad y con 62 años, según la inteligencia artificial
Junio 19, 2023
 · 
Redacción Vanidades
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
Realeza
¿Cuáles eran los secretos de belleza de Diana de Gales?
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades

El legado de una amistad marcada por la realeza

La historia de la princesa Diana y Sarah Ferguson refleja la complejidad de los vínculos dentro de la familia real británica. Fueron amigas antes de convertirse en miembros de la monarquía, compartieron matrimonios con dos hermanos, el entonces príncipe Carlos y el príncipe Andrés, y enfrentaron juntas el intenso escrutinio público.

Aunque nunca lograron reconciliarse antes de la muerte de Diana, el último mensaje que la princesa hizo llegar a Sarah dejó abierta la posibilidad de que ambas estuvieran dispuestas a dejar atrás sus diferencias. Casi tres décadas después, ese recuerdo sigue siendo uno de los episodios más conmovedores de la historia reciente de la realeza británica.

Lady Di sarah ferguson Entérate Lo último
Isamar Escobar
Relacionado
Meghan Markle
Realeza
¿Por qué Meghan Markle pidió que no la llamaran “duquesa” en MasterChef Australia?
Julio 28, 2026
 · 
Isamar Escobar
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals
Entretenimiento
¿Quién es el novio de Olivia Rodrigo? Todo lo que sabemos de Julian Croonenberghs
Julio 27, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-07-27 a la(s) 6.41.29 p.m..png
Realeza
¿Sin postre todos los días? Meghan Markle explica la regla que aplica con Archie y Lilibet
Julio 27, 2026
 · 
Karen Luna
charles-leclerc-alexandra-saint-mleux-leo-paddock-foto-archivo
Moda
Alexandra Leclerc presume el vestido con flores ideal para lucir tu baby bump este verano: FOTOS
Julio 27, 2026
 · 
Karen Luna