La reina Letizia recupera el traje con chaleco más elegante y demuestra por qué nunca pasa de moda

La reina Letizia volvió a demostrar que no hace falta estrenar un look para convertirse en referente de estilo, durante su visita a Jerez de la Frontera, donde presidió la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, la monarca recuperó uno de los conjuntos más sofisticados de su armario, un traje de tres piezas con chaleco de la firma Hugo Boss que equilibra elegancia, frescura y funcionalidad. Con las altas temperaturas propias del verano español, el estilismo no solo resultó acertado por su estética, sino también por demostrar que el traje con chaleco sigue siendo una alternativa perfecta para quienes buscan vestir con formalidad sin recurrir a un blazer.

¿Cómo fue el look de la reina Letizia en Jerez?

Para este compromiso institucional, la reina optó por un conjunto compuesto por pantalón de pierna recta, chaleco de corte largo con botonadura frontal y un top lencero en tono marfil que aportó ligereza al estilismo.

Completó el look con unos zapatos de tacón destalonados en color nude, un bolso de mano en tonos neutros y joyería discreta, dejando que el protagonismo recayera en la impecable sastrería del conjunto. El resultado fue un equilibrio entre la sofisticación propia de la moda ejecutiva y la frescura que exige el verano.

La reina Letizia llega a la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en Jerez de la Frontera con un elegante traje con chaleco, un conjunto que recupera de su armario y que confirma la vigencia de la sastrería clásica como una de las grandes tendencias del verano. Getty Images

¿Por qué el traje con chaleco nunca pasa de moda?

Si hay una prenda capaz de reinventarse temporada tras temporada es el chaleco de sastrería. Durante los últimos años ha dejado de ser una pieza reservada para llevar debajo de un blazer y se ha convertido en el protagonista de numerosos looks, especialmente en primavera y verano.

Además de estilizar la silueta gracias a sus líneas estructuradas, permite crear conjuntos elegantes sin añadir capas innecesarias, lo que lo convierte en una opción ideal para los días de calor.

La reina Letizia asiste a la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en Jerez de la Frontera con un traje con chaleco, una de las combinaciones más elegantes y atemporales de su armario que volvió a convertirse en protagonista de su estilo. Getty Images

La reina Letizia reafirma su gusto por la sastrería minimalista

La reina Letizia durante la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en Jerez de la Frontera. La monarca recuperó un elegante traje con chaleco, reafirmando que este clásico de la sastrería sigue siendo una apuesta atemporal para los eventos oficiales de verano. Getty Images

No es la primera vez que la reina apuesta por este tipo de prendas, en los últimos años ha consolidado un estilo caracterizado por los trajes monocromáticos, las líneas limpias y las siluetas de inspiración masculina, convirtiéndose en una de las royals europeas más influyentes cuando se habla de moda ejecutiva.

En esta ocasión, el blanco reforzó la imagen de sobriedad y sofisticación que suele proyectar en sus actos oficiales, al tiempo que aportó luminosidad y frescura, dos elementos clave para el verano.

Además de su estilismo, la reina presidió la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, celebrada por primera vez en Jerez de la Frontera. El encuentro reúne a cerca de un centenar de responsables de centros de la institución en más de 50 países para definir las líneas estratégicas del próximo curso y promover la difusión internacional del español y la cultura hispánica.