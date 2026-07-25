Ghost Layers: las capas invisibles que dan volumen al cabello fino sin que se note el corte

El pelo delgado o fino suele enfrentar el mismo problema, cualquier corte en capas demasiado marcado puede hacer que las puntas luzcan aún más escasas. Por eso, una nueva técnica se ha convertido en la favorita, son las Ghost Layers, un corte casi imperceptible que aporta volumen de manera estratégica sin alterar la apariencia de una cabellera larga, pulida y uniforme.

¿Qué son las Ghost Layers?

Como su nombre lo indica, las Ghost Layers o capas fantasma son capas internas que permanecen ocultas bajo la superficie del pelo. A diferencia de los cortes tradicionales, donde las capas se distinguen fácilmente, esta técnica elimina peso únicamente en zonas estratégicas del interior del pelo para crear movimiento y elevar las raíces de forma natural.

El resultado es un cabello que parece tener mucho más volumen, pero sin perder densidad visual en las puntas, uno de los principales temores de quienes tienen el pelo fino.

¿Por qué las Ghost Layers son ideales para el cabello fino?

Uno de los mayores errores al intentar dar volumen al cabello delgado es recurrir a capas muy marcadas, ya que suelen adelgazar aún más el largo. Las Ghost Layers consiguen exactamente el efecto contrario, conservan el aspecto compacto de la cabellera mientras generan una sensación de mayor abundancia.

Además, ofrecen beneficios que han hecho que la tendencia gane popularidad, como crear volumen desde la raíz sin necesidad de cardar el cabello, aportan movimiento natural, mantienen el largo prácticamente intacto, hacen que el cabello se vea más denso y saludable y son fáciles de peinar tanto lisas como con ondas.

La melena de Jennifer Aniston es una de las mejores referencias de las Ghost Layers, una técnica de capas internas que aporta cuerpo y movimiento al cabello fino sin que el corte en capas sea perceptible a simple vista. Getty Images

¿A quién favorecen las Ghost Layers?

Aunque funcionan especialmente bien en cabelleras finas o con poca densidad, este corte también beneficia a quienes tienen el cabello lacio y sienten que su cabellera luce plana o sin forma.

En cabellos largos y medios, las Ghost Layers permiten conservar ese acabado elegante y minimalista que domina las tendencias de belleza de 2026, mientras añaden dimensión de forma casi imperceptible. Incluso quienes prefieren llevar el cabello completamente liso notarán que el movimiento aparece de manera natural sin necesidad de recurrir constantemente a herramientas de calor.

Cómo peinar las Ghost Layers para potenciar el volumen

Una de las ventajas de esta técnica es que requiere poco mantenimiento. Basta con secar el cabello levantando ligeramente las raíces con un cepillo redondo o aplicar un mousse ligero antes del secado para potenciar el efecto.

Si prefieres un acabado más alineado, unas ondas suaves bastarán para revelar el movimiento que esconden las capas internas, mientras que con un alisado seguirán aportando cuerpo sin perder el acabado pulido.

