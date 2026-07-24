Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan a su primer bebé: FOTO

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux han sido vistos dando un paseo con la revelación de un lindo baby bump. Esta noticia ha despertado un gran interés entre los seguidores del piloto de Ferrari y de la Fórmula 1, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha compartido una imagen oficial del embarazo.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux caminan por el paddock de Gran Premio de Fórmula 1 junto a su perro Leo. El piloto de Ferrari viste la camiseta oficial del equipo, mientras que la influencer luce un conjunto luciendo su baby bump. Getty Images

En la foto donde se observa la revelación del baby bump, Alexandra Saint Mleux luce un estilismo con un conjunto largo de silueta fluida en tonos azul cielo y blanco, en textil de seda “Orchidee y Soleil” de la marca Pucci, complementa el look con sandalias de tacón blancas de tiras, un bolso Hermés Kelly Picnic de rafia con detalles en piel blanca y herrajes plateados, además de unas gafas de sol negras de diseño alargado. Lleva el cabello suelto con ondas suaves, un peinado libre donde muestra esta etapa junto a Charles y su pequeña mascota llamada Leo.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux caminan por el paddock de un Gran Premio de Fórmula 1 junto a su perro Leo. El piloto de Ferrari viste la camiseta oficial del equipo, mientras que la influencer luce un conjunto estampado en tonos azul claro y blanco con bolso de rafia y sandalias de tiras con su hermoso baby bump. Getty Images

¿Cómo comenzó la historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux?

Aunque Charles Leclerc suele mantener su vida privada, su relación con Alexandra Saint Mleux se ha convertido en una de las más seguidas dentro del mundo de la Fórmula 1. La pareja ha construido una historia de amor marcada por la discreción, el apoyo mutuo y constantes apariciones en los grandes premios del calendario.

Los primeros rumores sobre un romance entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux surgieron en la primavera de 2023, poco después de que el piloto monegasco pusiera fin a su relación con Charlotte Siné. Ambos comenzaron a ser vistos juntos en distintos destinos europeos y, con el paso de los meses, hicieron varias apariciones públicas que confirmaron que mantenían una relación sentimental.

Aunque nunca realizaron un anuncio oficial sobre el inicio de su noviazgo, su presencia conjunta en eventos, vacaciones y carreras terminó por consolidarlos como una de las parejas más populares del paddock.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante una aparición pública en el paddock de la Fórmula 1. La imagen acompaña la cobertura sobre los reportes que señalan que la pareja estaría esperando a su primer bebé. Getty Images

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Saint Mleux es una creadora de contenido e influencer italiana, reconocida por compartir publicaciones relacionadas con el arte, la moda, los viajes y el diseño. En redes sociales ha construido una comunidad interesada en la estética artística y el lujo discreto. Desde que comenzó su relación con Leclerc, Alexandra se ha convertido en una presencia habitual en los circuitos de la Fórmula 1, donde suele acompañar al piloto durante varios Grandes Premios.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux han optado por mantener un perfil reservado. Rara vez conceden entrevistas sobre su vida sentimental y prefieren compartir únicamente algunos momentos personales a través de sus redes sociales.

Sin embargo, es frecuente ver a Alexandra apoyando al piloto de Ferrari desde el paddock o celebrando con él después de las competencias, especialmente durante fines de semana importantes para la escudería italiana.