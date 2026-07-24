Zendaya apuesta por el flequillo degrafilado que más favorece a la mirada: FOTOS

Zendaya volvió a conquistar, ahora con su aparición durante el press tour de Spider-Man: Brand New Day. La actriz lució con un espectacular vestido de Versace de inspiración vintage, pero además hubo otro detalle que no pasó desapercibido, su nuevo flequillo degrafilado, un corte que enmarca el rostro y realza la mirada, perfilándose una gran opción para hacer un cambio de belleza.

¿Por qué el flequillo degrafilado de Zendaya favorece tanto la mirada?

El flequillo, con un acabado ligero y desfilado, le aporta movimiento y suaviza las facciones. A diferencia de los flequillos rectos, esta versión crea un efecto mucho más natural que abre visualmente el rostro y dirige la atención hacia los ojos, por lo que resulta favorecedora para distintos tipos de rostro. Este flequillo que llega a media frente hace que las cejas se vuelvan un poco más discretas y separadas casi despeinadas para darle ligereza al fleco que da una imagen de propuesta para esta temporada.

Para complementar este look, Zendaya lució una cabellera extralarga y completamente lisa, un peinado que permitió que el flequillo fuera el gran protagonista del look. El resultado fue una propuesta minimalista y elegante que armonizó a la perfección con el estilismo.

Zendaya volvió a apostar por el flequillo degrafilado con acabado gráfico, un look que ya había lucido en la Semana de la Alta Costura de París, reafirmando su gusto por los estilos en inspiración futurista. Getty Images

El vestido de Versace con el que Zendaya complementó su look

En cuanto a la moda, la estrella eligió un vestido blanco marfil y negro firmado por Versace, caracterizado por drapeados, transparencias y una pronunciada abertura en la falda. La silueta, de inspiración vintage, destaca por su confección estructurada y detalles que evocan el sello más sofisticado de la casa italiana, reafirmando la impecable selección de looks que ha llevado durante la promoción de la nueva entrega de Spider-Man.

El beauty look también estuvo a la altura del estilismo. Zendaya apostó por un maquillaje en tonos cálidos con un delineado ahumado, pestañas definidas y labios nude, una combinación que intensificó su mirada y permitió que el flequillo se convirtiera en el centro de atención.

¿Quiénes están detrás de los looks de Zendaya?

No es casualidad que cada aparición de Zendaya se convierta en tema de conversación entre expertos y amantes de la moda. La actriz ha construido una de las imágenes más sólidas de Hollywood gracias al trabajo conjunto con su estilista Law Roach, quien ha sido pieza clave en la evolución de su estilo y en la creación de algunos de sus looks más memorables. En esta ocasión, el maquillaje estuvo a cargo de Ernesto Casillas, uno de sus colaboradores habituales, quien apostó por un beauty look sofisticado que realzó aún más la fuerza de su nuevo flequillo, demostrando que los pequeños cambios también pueden marcar una gran diferencia.