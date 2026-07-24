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Belleza

Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia: estos son los labiales favoritos de las royals

Desde bálsamos con color hasta clásicos tonos nude, estos son los labiales que Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia han convertido en sus imprescindibles.

Julio 23, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton y Meghan Markle en Wimbledon

Kate Middleton y Meghan Markle conversan durante un partido de Wimbledon mientras lucen maquillaje natural y gafas de sol.

Getty Images

El maquillaje de las royals suele caracterizarse por el menos es más y aunque cada una tiene un estilo propio, Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia comparten una preferencia por productos que realzan la belleza natural en lugar de ocultarla. En el caso de los labios, esto se traduce en fórmulas hidratantes, acabados luminosos y tonos discretos que complementan cualquier look, ya sea para una ceremonia de Estado o un compromiso oficial.

Estas son algunas de las barras de labios y bálsamos que se han convertido en sus favoritos.

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Kate Middleton apuesta por un gloss hidratante con efecto natural

Uno de los productos que más veces se ha relacionado con la princesa de Gales es Clarins Natural Lip Perfector en el tono Rose Shimmer. Se trata de un gloss con manteca de karité que hidrata los labios mientras aporta un ligero brillo y un delicado matiz rosado.

Su acabado natural encaja con el maquillaje que Kate suele lucir desde hace años, piel luminosa, ojos suavemente definidos y labios frescos que equilibran el conjunto sin robar protagonismo al resto del look.

Estilista de Kate Middleton

Estilista de Kate Middleton

Getty Images

Meghan Markle prefiere labios luminosos y de aspecto saludable

La duquesa de Sussex también ha demostrado su preferencia por un maquillaje minimalista. Entre los productos que se han asociado a su neceser destaca Dior Lip Glow en el tono Coral Glow, un bálsamo que intensifica el color natural de los labios gracias a una fórmula que se adapta al pH de cada persona.

Además, Meghan también ha sido vinculada con el Honest Beauty Lip Crayon en el tono Lush Sheer, un lápiz labial de acabado ligero que aporta hidratación y un efecto muy natural, ideal para quienes buscan un maquillaje casi imperceptible.

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La reina Letizia confirma que los tonos nude nunca pasan de moda

Aunque la Casa Real española no revela los productos de maquillaje que utiliza la reina Letizia, a lo largo de los años maquilladores y expertos en belleza han identificado un patrón claro en sus elecciones. La monarca suele apostar por labiales en tonos nude, rosa empolvado y malva suave, siempre con acabados cremosos o satinados que aportan luminosidad sin resultar excesivos. Este tipo de colores armoniza con su estilo elegante y permite que la atención recaiga en el conjunto del look.

En eventos de gala puede intensificar ligeramente el color, pero rara vez abandona la gama de tonos naturales que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

Frases de la reina Letizia

Frases de la reina Letizia

Getty Images

¿Por qué las royals evitan los labiales demasiado intensos?

Los tonos discretos no solo responden a una cuestión estética. También ofrecen ventajas prácticas durante las largas jornadas de compromisos oficiales.

Los colores nude y rosados requieren menos retoques, son más fáciles de mantener después de discursos, reuniones o recepciones y combinan con prácticamente cualquier estilismo. Además, ayudan a proyectar una imagen sofisticada, cercana y atemporal, una característica que suele definir el estilo de las principales casas reales europeas.

Si algo tienen en común estas tres mujeres es que han convertido un gesto tan cotidiano como aplicar un labial en parte de su identidad. Y quizá esa sea la mejor lección de estilo: encontrar un color que hable de ti incluso antes de decir una palabra.

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Isamar Escobar
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