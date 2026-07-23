¿Qué comen Archie y Lilibet? Meghan Markle sorprende al revelar su verdura preferida

La alimentación de los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle suele despertar curiosidad entre los seguidores de la familia Sussex. Aunque la pareja procura mantener la privacidad de Archie y Lilibet, de vez en cuando comparte pequeños detalles de su vida cotidiana que muestran cómo es la dinámica familiar en su hogar de California.

Esta vez fue la propia duquesa de Sussex quien sorprendió al revelar cuál es una de las verduras favoritas de sus hijos, una confesión que rápidamente llamó la atención por tratarse de un alimento que muchos niños suelen rechazar.

La verdura favorita de Archie y Lilibet, según Meghan Markle

Durante una conversación reciente, Meghan Markle contó que tanto el príncipe Archie como la princesa Lilibetdisfrutan comer ejotes (también conocidos como judías verdes o green beans).

La duquesa explicó que este vegetal forma parte de las comidas familiares y que sus hijos lo comen con gusto, un detalle que sorprendió a muchos, ya que no suele figurar entre los alimentos preferidos de los niños.

Aunque se trata de una revelación sencilla, refleja el interés de Meghan por ofrecer una alimentación equilibrada en casa, algo de lo que ha hablado en distintas ocasiones al compartir su gusto por cocinar y preparar recetas con ingredientes frescos.

La cocina ocupa un lugar especial en la vida de Meghan Markle

No es la primera vez que Meghan Markle habla sobre su relación con la comida. Antes de formar parte de la familia real británica ya había expresado su interés por la gastronomía, el bienestar y la cocina casera.

En diversas entrevistas y proyectos personales, la duquesa ha explicado que disfruta preparar alimentos para su familia y que procura incorporar frutas, verduras y productos de temporada en sus recetas.

Por ello, no resulta extraño que los ejotes formen parte de la alimentación cotidiana de Archie y Lilibet, quienes crecen alejados del protocolo real y llevan una vida mucho más privada en Montecito, California.

Los pequeños detalles que Meghan comparte sobre Archie y Lilibet

Aunque Meghan y el príncipe Harry son muy reservados respecto a la vida de sus hijos, ocasionalmente comparten anécdotas que permiten conocer un poco más de su rutina familiar.

Desde los pasatiempos de los pequeños hasta las actividades que realizan juntos en casa, la pareja suele revelar únicamente momentos específicos, siempre procurando proteger su privacidad.

Esta vez, la confesión sobre la verdura favorita de Archie y Lilibet volvió a despertar el interés de quienes siguen de cerca a la familia Sussex. Más allá de la curiosidad, el comentario mostró un lado cotidiano de Meghan Markle: el de una madre que disfruta cocinar para sus hijos y celebrar esos pequeños hábitos que hacen especial la vida en familia.

Para muchos padres, lograr que los niños disfruten las verduras puede ser todo un reto. En el caso de Archie y Lilibet, los ejotes ya parecen haberse ganado un lugar especial en la mesa familiar, según la propia Meghan Markle.