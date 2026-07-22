Copper Hair: el tinte cobrizo que regresará con fuerza en otoño 2026

Elegante, luminoso y fácil de adaptar a distintos tonos de piel, el tono cobrizo regresa con fuerza para reemplazar a los rubios fríos y aportar un cambio de look favorecedor justo a tiempo para la nueva temporada.

Después de varios meses en los que dominaron los tonos mantequilla, espresso y cherry, el cabello cobrizo comienza a recuperar protagonismo gracias a su capacidad para iluminar el rostro y aportar dimensión a la cabellera. Su versatilidad permite llevarlo desde versiones suaves y naturales hasta acabados intensos que evocan los colores de las hojas de otoño.

¿Por qué el Copper Hair será tendencia en otoño 2026?

El otoño siempre marca el regreso de los tonos inspirados en la naturaleza, y el Copper Hair encaja perfectamente con esa estética. Sus matices cálidos recuerdan a las hojas secas, la canela y el ámbar, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes desean renovar su imagen sin recurrir a cambios demasiado drásticos.

Además de ser un color sofisticado, el cobrizo refleja mejor la luz que otros tintes, lo que hace que el cabello luzca más brillante, con mayor movimiento y una apariencia saludable. También ayuda a suavizar las facciones y aporta un efecto de luminosidad al rostro, razón por la que estilistas de todo el mundo lo consideran uno de los tonos más favorecedores de la temporada.

Emma Stone confirma que el cobrizo nunca pasa de moda

Si hay una celebridad que ha convertido el cabello cobrizo en parte de su sello personal, esa es Emma Stone. Aunque su color natural es rubio, la actriz ha llevado distintas versiones del Copper Hair durante gran parte de su carrera, consolidándolo como uno de los looks más originales de Hollywood.

Desde un cobrizo vibrante hasta un auburn más profundo, Emma Stone ha demostrado que este tono funciona tanto en cortes bob como en pelo largo, adaptándose a distintas tendencias sin perder sofisticación. Su color, generalmente acompañado de reflejos dorados, aporta luz al rostro y ha servido de inspiración para quienes buscan un cambio atemporal y favorecedor.

Emma Stone vuelve a demostrar por qué es una de las grandes embajadoras del Copper Hair. Su corte bob combinado con un cobrizo cálido de acabado luminoso confirma que este tono será una de las principales tendencias de cabello para el otoño 2026. Getty Images

¿Cómo llevar el Copper Hair este otoño?

Una de las razones por las que el Copper Hair volverá con fuerza en otoño 2026 es por su tono, el cobrizo puede adaptarse a distintos estilos y niveles de intensidad, lo que permite encontrar una versión favorecedora para casi cualquier tono de piel.

Para quienes buscan un cambio sutil, se recomienda un soft copper, un cobrizo suave con reflejos dorados que aporta luminosidad sin transformar por completo el color natural del cabello. Es una opción ideal para quienes desean iluminar el rostro y conseguir un acabado elegante.

Si la intención es seguir las tendencias de la temporada, los tonos inspirados en las especias serán protagonistas. El cinnamon copper, con matices canela y avellana, aporta profundidad y dimensión a la cabellera, mientras que el burnt copper, una versión más intensa y cercana al caoba, resulta perfecta para los meses más fríos del año.

Otra alternativa será incorporar el cobrizo mediante reflejos o un balayage, una técnica que permite añadir luz al cabello sin necesidad de teñir todo el pelo. En cambio, quienes prefieran un look más sofisticado podrán optar por un dark copper, una mezcla entre castaño chocolate y reflejos cobrizos que ofrece un resultado discreto, elegante y muy fácil de mantener.

Sea cual sea la versión elegida, el objetivo será el mismo, conseguir un color cálido, brillante y lleno de movimiento que realce las facciones y aporte luminosidad al rostro, dos de las características que han convertido al Copper Hair en uno de los tintes favoritos de celebridades como Emma Stone.

Con un elegante corte bob y un Copper Hair de acabado cálido y brillante, Emma Stone demuestra por qué este tono cobrizo se mantiene como uno de los colores de cabello más sofisticados y apunta a convertirse en una de las grandes tendencias del otoño 2026. GETTY IMAGES

¿A quién favorece el cabello cobrizo?

Aunque suele asociarse con pieles claras, el Copper Hair puede adaptarse prácticamente a cualquier tono de piel cuando se elige el matiz adecuado. Los cobrizos con reflejos dorados favorecen especialmente a las pieles cálidas, mientras que las versiones más profundas, con matices caoba o avellana, armonizan muy bien con pieles medias y morenas.

Otro de sus grandes atractivos es que aporta profundidad visual al cabello, haciendo que la melena parezca más abundante y brillante. Además, combina fácilmente con los colores que predominan durante el otoño, como el chocolate, el camel, el vino o el verde oliva, convirtiéndose en una apuesta elegante para estrenar temporada.

Con el regreso de los tonos cálidos y la inspiración de referentes de estilo como Emma Stone, todo indica que el Copper Hair volverá a ocupar un lugar privilegiado entre las tendencias de belleza del otoño 2026.