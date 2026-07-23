Meghan Markle comparte las fotos más íntimas de sus vacaciones de verano junto al príncipe Harry y sus hijos

Meghan Markle volvió a abrir una ventana a su vida personal, la duquesa de Sussex publicó en Instagram un carrusel titulado “Summer holiday”, en el que recopiló algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones familiares junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet.

Fiel a la discreción con la que suele proteger la privacidad de los pequeños, Meghan evita mostrar sus rostros de frente, pero las imágenes ofrecen una mirada poco habitual a la dinámica familiar de los Sussex, entre playas, paisajes naturales, restaurantes locales y escenas espontáneas que rápidamente conquistaron a sus seguidores.

A diferencia de otras publicaciones centradas en sus proyectos profesionales o iniciativas de su marca, esta vez Meghan mostró un lado mucho más íntimo de su vida familiar, permitiendo a sus seguidores asomarse a momentos cotidianos que rara vez salen a la luz y manteniendo su instagram sin la oportunidad de poderle comentar.

En una de las imágenes se muestra la fachada de O Melidense, un restaurante tradicional ubicado en Melides, en la región portuguesa de Alentejo. Los letreros con especialidades típicas como las migas, las favas y el borrego sugieren que Meghan Markle y el príncipe Harry aprovecharon su estancia para disfrutar de la gastronomía local, uno de los grandes atractivos de esta zona costera de Portugal.

La fachada de O Melidense, un restaurante tradicional de Melides, en la región portuguesa de Alentejo, aparece en una de las fotografías compartidas por Meghan Markle durante sus vacaciones de verano. Instagram @meghan

Las fotografías más personales de Meghan Markle y el príncipe Harry

En el álbum o carrusel de instagram encontramos a Meghan disfrutando de un momento de descanso junto a uno de sus perros y con Archie sentado en la cabina de un avión, donde convive con varios pilotos. Después, la duquesa comparte un paisaje de montañas y un lago, seguido por una tierna imagen de Lilibet caminando detrás de Harry y su hermano durante uno de sus paseos familiares.

Más adelante, Meghan muestra lavanda recién cortada, una escena en la playa donde Harry entra al mar de la mano de Archie y Lilibet mientras ella los observa desde la orilla, además de una visita a un restaurante tradicional y a una tienda de artesanías durante sus vacaciones.

Entre las imágenes que más llamaron la atención destaca una fotografía en blanco y negro en la que el príncipe Harry sonríe mientras Meghan ríe apoyando la cabeza sobre su mano durante una comida. La instantánea captura un momento de complicidad poco habitual para una pareja que rara vez comparte escenas tan espontáneas de su vida privada.

Otra de las postales muestra a Harry jugando en una piscina con Lilibet, lanzándola al aire mientras el agua salpica alrededor. La fotografía, también en blanco y negro, transmite la cercanía del duque de Sussex con sus hijos.

Meghan Markle apuesta por compartir más de su vida familiar

Desde su regreso a Instagram, Meghan ha ido modificando la manera en que se comunica con el público. Aunque sigue protegiendo la identidad de Archie y Lilibet al evitar mostrar sus rostros de frente, cada vez comparte más escenas familiares, viajes, paisajes y momentos cotidianos que antes permanecían completamente fuera del ojo público.

El nuevo carrusel confirma ese cambio de estrategia y ofrece una mirada mucho más cercana a la vida que los duques de Sussex han construido lejos de la Familia Real británica.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

El verano familiar de los duques de Sussex

Las fotografías reflejan unas vacaciones marcadas por la naturaleza, el mar y los pequeños momentos en familia. Paseos al aire libre, tiempo con sus mascotas, escapadas gastronómicas y juegos con sus hijos forman parte del relato visual que Meghan quiso compartir con sus seguidores.

Con apenas dos palabras “Summer holiday” la duquesa resumió un álbum que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios, consolidando una vez más el enorme interés que despierta cada vistazo a la vida privada del príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos.