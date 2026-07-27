La princesa Eléonore de Bélgica da un giro a su futuro con una decisión que la diferencia de sus hermanos

La princesa Eléonore de Bélgica está lista para comenzar una nueva etapa que podría definir su futuro. A sus 18 años, la hija menor de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica anunció que estudiará en los Países Bajos, una decisión que no solo la llevará a vivir fuera de su país, sino que también la distingue del camino académico que siguieron sus tres hermanos mayores.

La Casa Real de Bélgica confirmó que la joven ingresará en septiembre a University College Utrecht (UCU), el college de excelencia de la Universidad de Utrecht, donde cursará un Bachelor of Arts in Liberal Arts & Sciences, un programa internacional impartido completamente en inglés que permite a los estudiantes diseñar un plan de estudios personalizado.

Con esta elección, Eléonore se suma a la nueva generación de royals europeos que buscan una formación internacional antes de asumir un papel más visible dentro de sus respectivas monarquías.

¿Qué estudiará la princesa Eléonore de Bélgica en la Universidad de Utrecht?

La princesa cursará un programa de Liberal Arts & Sciences, una licenciatura de tres años que combina disciplinas como humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales.

A diferencia de una carrera tradicional, este modelo permite que cada alumno construya su propio recorrido académico de acuerdo con sus intereses, obteniendo al finalizar un Bachelor of Arts (BA) o un Bachelor of Science (BSc), según la especialización elegida.

Además, la universidad destacó que la princesa fue aceptada tras superar el mismo proceso de admisión que el resto de los estudiantes, sin recibir un trato preferencial por formar parte de la realeza.

¿Por qué la decisión de la princesa Eléonore de Bélgica la diferencia de sus hermanos?

Aunque los cuatro hijos de los reyes Felipe y Matilde han recibido una educación internacional, cada uno ha optado por un camino distinto.

La heredera al trono, la princesa Elisabeth de Bélgica, estudió Historia y Política en la Universidad de Oxford y actualmente cursa una maestría en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School. El príncipe Gabriel ha combinado su formación científica con preparación militar en Bélgica y Francia, mientras que el príncipe Emmanuel orientó sus estudios hacia el ámbito empresarial.

Eléonore, en cambio, será la primera de los hermanos en apostar por una formación completamente interdisciplinaria, con un programa flexible que le permitirá desarrollar un perfil académico personalizado.

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La princesa Eléonore de Bélgica inicia una nueva etapa lejos de la familia real

La noticia llega pocas semanas después de otro momento importante para la joven royal. En junio hizo su debut con tiara durante el banquete de Estado ofrecido en honor de los emperadores de Japón, una aparición que fue interpretada como el inicio de una mayor presencia en la agenda oficial de la monarquía belga.

Ahora, su mudanza a Utrecht supondrá también su primera experiencia prolongada viviendo fuera del entorno del Palacio Real de Bruselas, en una etapa que favorecerá una mayor independencia tanto en el ámbito académico como en el personal.

Con apenas 18 años, la princesa Eléonore de Bélgica ha dado uno de los pasos más importantes dentro de su vida como royal. Getty Images

¿Qué significa este cambio para el futuro de la princesa Eléonore de Bélgica?

La princesa Eléonore actualmente ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono de Bélgica, la formación elegida por la princesa refleja la estrategia de la familia real de preparar a sus integrantes para desenvolverse en un contexto internacional.

Mientras la princesa Elisabeth continúa preparándose para convertirse en la futura reina de los belgas, Eléonore comienza a construir una trayectoria propia, marcada por una educación multidisciplinaria y una experiencia internacional que la distinguen dentro de la nueva generación de la realeza europea.