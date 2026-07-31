Dakota Johnson recupera el glamour de Marilyn Monroe con un rubio platino y labios rojos

Dakota Johnson dejó atrás su característico cabello castaño para convertirse en una de las mujeres más icónicas de Hollywood. La actriz apareció con un rubio platino, labios rojos y ondas perfectamente definidas para rendir homenaje a Marilyn Monroe, en una transformación que ya está dando de qué hablar.

Las primeras imágenes de la actriz caracterizada fueron reveladas como parte de Flesh Impact, un cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal que reimagina cómo habría sido la vida de Marilyn Monroe si hubiera vivido hasta celebrar su centenario.

Foto de archivo. Marilyn Monroe luce el icónico beauty look de rubio platino, labios rojos y ondas clásicas que inspiró la transformación de Dakota Johnson para interpretar a la legendaria actriz en Flesh Impact. Getty Images

El cambio de look de Dakota Johnson que recuerda a Marilyn Monroe

Para dar vida a la legendaria estrella de Hollywood, Dakota Johnson adoptó algunos de los elementos más representativos del estilo de Marilyn Monroe.

Además de cambiar su cabello castaño por un rubio platino de ondas suaves, la actriz luce un maquillaje inspirado en el glamour de los años cincuenta, labios rojos intensos, delineado negro, pestañas definidas y una piel luminosa que evoca la estética clásica de la actriz de Some Like It Hot y The Seven Year Itch.

El resultado ha sorprendido a los seguidores de Johnson, quienes aseguran que la actriz luce casi irreconocible gracias a la cuidada caracterización.

Marilyn Monroe posa con un elegante vestido rojo y su icónico beauty look, una imagen que consolidó su estatus como símbolo de glamour en Hollywood. Getty Images

¿De qué trata Flesh Impact?

El proyecto forma parte de una serie de cortometrajes creados para conmemorar el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, una de las figuras más influyentes de la historia del cine.

Dirigido por Maggie Gyllenhaal, Flesh Impact plantea una premisa tan sencilla como fascinante: imaginar cómo habría sido la vida de Monroe si no hubiera fallecido en 1962 y hubiera llegado a cumplir 100 años.

La producción explora una versión ficticia de la actriz en distintas etapas de su vida, alejándose de una biografía tradicional para ofrecer una reflexión sobre el paso del tiempo, la fama y el legado que dejó una de las mayores leyendas de Hollywood.

Dakota Johnson comparte pantalla con grandes nombres de Hollywood

Rutina de ejercicio de Dakota Johnson Getty Images

Dakota Johnson no es la única estrella que participa en este homenaje cinematográfico. El proyecto reúne a un elenco de reconocidos actores y actrices que interpretan diferentes personajes vinculados con el universo imaginado de Marilyn Monroe.

El cortometraje tendrá su estreno durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde forma parte de las actividades especiales dedicadas al centenario del nacimiento de la actriz estadounidense.

Más de 60 años después de su muerte, Marilyn Monroe continúa siendo una de las mayores referencias de la moda y la belleza. Su cabello rubio platino, el maquillaje de labios rojos, las cejas perfectamente definidas y los vestidos de silueta femenina siguen inspirando a diseñadores, maquillistas y celebridades de todo el mundo.