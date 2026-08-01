Jennifer Aniston revela el ejercicio que siempre hace, incluso cuando está de vacaciones

Mantener una rutina de ejercicio durante las vacaciones no siempre es sencillo, pero Jennifer Aniston tiene una regla que procura seguir sin importar dónde se encuentre. La actriz ha contado en distintas entrevistas que, incluso cuando está de viaje, busca mantenerse activa con un entrenamiento que considera práctico, efectivo y fácil de adaptar a cualquier destino.

Lejos de depender de un gimnasio o de sesiones largas, la protagonista de Friends apuesta por un método que le permite cuidar su bienestar físico mientras disfruta de sus días de descanso.

El ejercicio que Jennifer Aniston nunca deja fuera de su rutina

Durante los últimos años, Jennifer Aniston ha compartido que una de sus actividades favoritas es el entrenamiento de bajo impacto. En particular, ha hablado de su gusto por Pvolve, un método de ejercicio que combina movimientos funcionales, trabajo de fuerza y resistencia con implementos ligeros y ejercicios diseñados para mejorar la movilidad y fortalecer el cuerpo.

La actriz incluso se convirtió en embajadora de la marca después de incorporar este entrenamiento a su rutina personal. Según ha explicado, uno de los aspectos que más le gusta es que puede adaptar las sesiones a su agenda, incluso cuando está fuera de casa.

Además de Pvolve, Jennifer Aniston ha mencionado que procura incluir caminatas cuando viaja. Caminar le permite mantenerse activa, conocer nuevos lugares y complementar sus entrenamientos sin necesidad de seguir una rutina rígida.

¿Por qué Jennifer Aniston también entrena en vacaciones?

Para la actriz, mantenerse en movimiento forma parte de un estilo de vida y no de una obligación. En entrevistas ha explicado que el ejercicio también influye en su bienestar mental, ayudándola a reducir el estrés y a sentirse con más energía.

Precisamente por eso, cuando está de vacaciones no busca realizar entrenamientos intensos todos los días. En su lugar, prefiere sesiones que pueda completar en poco tiempo o actividades como caminar, estirarse o realizar ejercicios funcionales que mantengan activo su cuerpo.

Este enfoque también refleja una tendencia cada vez más popular: priorizar la constancia sobre la intensidad y encontrar formas de hacer ejercicio que sean sostenibles a largo plazo.

La filosofía fitness de Jennifer Aniston

Más allá del entrenamiento, Jennifer Aniston ha insistido en que escucha a su cuerpo y procura mantener una relación equilibrada con el ejercicio. En diferentes ocasiones ha señalado que ya no busca exigirse como lo hacía años atrás, sino encontrar rutinas que disfrute y pueda mantener con el paso del tiempo.

Su filosofía demuestra que mantenerse activa no significa pasar horas entrenando, sino encontrar una actividad que se adapte al estilo de vida de cada persona. Ya sea con una sesión de Pvolve, una caminata al aire libre o ejercicios de movilidad, la actriz apuesta por la consistencia incluso durante las vacaciones.

Ese hábito es, precisamente, uno de los motivos por los que su rutina fitness sigue despertando interés: demuestra que el movimiento puede formar parte del descanso sin dejar de disfrutar del tiempo libre.