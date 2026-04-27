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¿Por qué la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en Madrid? La misteriosa razón que involucra al rey Felipe VI

La princesa Leonor de Borbón ya tomó una de las decisiones más importantes de su vida… y no es casualidad. Estudiar Ciencias Políticas en Madrid no solo marca su futuro académico, también revela una estrategia cuidadosamente pensada junto a su padre.

Abril 27, 2026 • 
Karen Luna
Princesa Leonor en Portugal

¿Por qué la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en Madrid? La misteriosa razón que involucra al rey

Getty Images

La decisión de princesa Leonor de Borbón de estudiar Ciencias Políticas en Madrid no es un simple paso académico: es una jugada estratégica que define su camino como futura reina. Detrás de esta elección hay una razón clave que involucra directamente a rey Felipe VI.

¿Por qué la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en Madrid?

La heredera al trono cursará su grado en la Universidad Carlos III de Madrid, una institución reconocida por su enfoque en ciencias sociales y jurídicas. Esta elección no es casual: responde a una formación diseñada para prepararla en áreas fundamentales como derecho, política y relaciones internacionales.

No se trata solo de estudiar una carrera, sino de construir su perfil como futura jefa de Estado.

Además, uno de los puntos que más ha llamado la atención es que Leonor seguirá el mismo régimen que cualquier estudiante, sin privilegios especiales, una decisión que refuerza la intención de proyectar una monarquía más cercana y alineada con la sociedad actual.

La princesa Leonor y Felipe VI en la entrega de despacho de Alférez

La princesa Leonor de Borbón ya tomó una de las decisiones más importantes de su vida… y no es casualidad. Estudiar Ciencias Políticas en Madrid no solo marca su futuro académico, también revela una estrategia cuidadosamente pensada junto a rey Felipe VI.

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La razón que conecta con el rey Felipe VI

Aunque no existe una versión “oficial” cargada de misterio, sí hay un elemento clave: la planificación institucional detrás de su formación. La elección de carrera forma parte de un diseño más amplio en el que el propio rey Felipe VI ha tenido un papel importante.

A diferencia de generaciones anteriores, la formación de Leonor está pensada para ser más abierta y contemporánea. El objetivo es que comprenda a fondo el funcionamiento del Estado, las instituciones y el contexto político en el que ejercerá su papel. Es, en esencia, una preparación directa para el trono.

Más que una carrera: una estrategia de futuro

Lejos de ser una decisión improvisada, la elección de Leonor refleja una estrategia para construir una figura de reina preparada, consciente y conectada con la realidad de su país.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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