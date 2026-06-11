Las 7 tendencias que veremos por todas partes este verano gracias a la fiebre del fútbol.

El verano de 2026 promete estar marcado por algo más que las altas temperaturas. La pasión por el fútbol está influyendo en la moda, la belleza y el estilo de vida como pocas veces antes, convirtiendo elementos tradicionalmente deportivos en auténticas tendencias de temporada.

Lo más interesante es que ya no hace falta ser aficionada al deporte para sumarse a esta moda. Desde las pasarelas hasta las redes sociales, el llamado estilo sporty chic se ha consolidado como una de las corrientes más fuertes del momento. Estas son las tendencias de verano que veremos por todas partes durante los próximos meses.

1. Jerseys deportivos convertidos en piezas de moda

Las camisetas inspiradas en equipos y selecciones han dejado de ser exclusivas de los estadios. Ahora se llevan con faldas satinadas, pantalones de lino o incluso blazers estructurados.

La clave está en combinar prendas deportivas con elementos más sofisticados para conseguir un equilibrio moderno y relajado.

2. Sneakers blancas para cualquier ocasión

Las tenis blancas siguen siendo las grandes protagonistas del verano. Cómodas, versátiles y fáciles de combinar, se han convertido en el calzado favorito para quienes pasan largas horas caminando o asistiendo a eventos al aire libre.

Además, funcionan igual de bien con vestidos ligeros que con conjuntos más casuales.

3. Gorras que elevan cualquier look

Las gorras viven uno de sus mejores momentos. Más allá de proteger del sol, se han transformado en un accesorio imprescindible para completar estilismos urbanos y desenfadados.

Las versiones minimalistas en tonos neutros son las más buscadas esta temporada.

Si has notado más camisetas deportivas, gorras y tenis blancos en tus redes sociales, no es casualidad. Edward Berthelot/Getty Images

4. Maquillaje ligero y resistente al calor

Las jornadas largas al aire libre han impulsado una tendencia clara: menos maquillaje y más productos multifuncionales.

Bases ligeras, protectores solares con color y tintes para labios y mejillas dominan las rutinas de belleza del verano.

5. El regreso de los colores vibrantes

El ambiente festivo asociado al fútbol también está impulsando el uso de colores intensos como verde, rojo, amarillo y azul eléctrico.

Estas tonalidades aparecen tanto en ropa como en accesorios, aportando energía y optimismo a los looks estivales.

6. Peinados prácticos y con efecto pulido

Coletas bajas, trenzas relajadas y moños pulidos son algunas de las opciones favoritas para combatir el calor sin renunciar al estilo.

Además de ser cómodos, ayudan a mantener una imagen fresca durante todo el día.

7. Bolsos funcionales y manos libres

Los bolsos cruzados y las versiones compactas tipo bandolera se han convertido en aliados imprescindibles para quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo.

Su éxito responde a una necesidad cada vez más clara: disfrutar del día con libertad de movimiento.

El verano más deportivo y chic de los últimos años

La influencia del fútbol ha traspasado las canchas para instalarse en la moda y el estilo de vida. Este verano, la comodidad, la practicidad y los guiños deportivos convivirán con la elegancia y las tendencias urbanas.

El resultado es una temporada donde las sneakers, las gorras, los colores vibrantes y las prendas deportivas reinventadas prometen estar presentes en todas partes. Porque cuando un evento global captura la atención del mundo, su impacto termina reflejándose mucho más allá del deporte.