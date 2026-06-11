Salma Hayek impacta con elegante traje rojo en la fiesta futbolera

La inauguración del Mundial 2026 reunió música, cultura y algunas de las personalidades más reconocidas del entretenimiento internacional. Entre ellas, una figura logró captar la atención incluso antes de que comenzara el partido: Salma Hayek.

La actriz y productora mexicana fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia celebrada en la Ciudad de México, donde participó como embajadora oficial del torneo y dio la bienvenida a millones de aficionados de todo el mundo.

Pero además de su papel en el arranque de la competición, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el sofisticado traje rojo que eligió para una de las jornadas más importantes del deporte internacional.

Salma Hayek apuesta por el rojo más elegante de la temporada

Mientras artistas como Shakira, Belinda, Maná, J Balvin y Los Ángeles Azules se preparaban para formar parte del espectáculo musical de la inauguración, Salma Hayek apareció con un estilismo que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los amantes de la moda.

La actriz apostó por un traje en tono rojo intenso, un color que históricamente ha estado asociado con la seguridad, el poder y la confianza. Además, se trata de una de las tonalidades que más veremos durante la temporada de verano, según las tendencias presentadas por firmas internacionales y revistas de moda.

El traje rojo confirma una de las tendencias más fuertes de 2026

Los trajes en un solo color ayudan a estilizar visualmente la silueta y transmiten una imagen sofisticada sin necesidad de accesorios excesivos. En el caso de Salma Hayek, el rojo aportó además un efecto vibrante y lleno de energía, perfecto para una celebración internacional como esta.

Por eso, su aparición no solo fue relevante por cuestiones de moda, también representó uno de los momentos más simbólicos de la jornada, con una de las mexicanas más reconocidas internacionalmente dando la bienvenida a un evento seguido por millones de personas.