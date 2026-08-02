Kate Middleton tiene una colección de vestidos de lujo valuada en más de 12 millones de pesos: estos son los 7 más exclusivos

La elegancia de Kate Middleton no solo la ha convertido en una de las royals mejor vestidas del mundo, también ha dado lugar a un guardarropa que reúne algunas de las creaciones más exclusivas de la alta costura. Cada aparición pública de la princesa de Gales es cuidadosamente planeada y suele estar respaldada por firmas de prestigio internacional, cuyos diseños combinan tradición, sofisticación y un impecable trabajo artesanal.

Aunque Kate también es conocida por reutilizar prendas y apostar por marcas accesibles, algunas de sus piezas más memorables alcanzan cifras millonarias. De hecho, solo siete de sus vestidos más emblemáticos suman un valor aproximado superior a 12 millones de pesos mexicanos, consolidando uno de los armarios más lujosos de la realeza contemporánea.

Estos son los diseños que han marcado su historia como futura reina.

1. El vestido de novia de Alexander McQueen

El vestido con el que Kate Middleton contrajo matrimonio con el príncipe William el 29 de abril de 2011 sigue siendo la pieza más valiosa de su guardarropa.

Diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, la creación destacó por su encaje elaborado a mano por la Royal School of Needlework, una silueta inspirada en la época victoriana y una cola de casi tres metros. Su valor actualizado se estima en 617 mil dólares, es decir, más de 11 millones de pesos mexicanos, lo que representa la mayor parte del valor de esta selección.

El príncipe William y Kate Middleton a la salida de la Abadía de Westminster el día de su boda, el 29 de abril de 2011. El vestido de novia de Alexander McQueen, diseñado por Sarah Burton, está valuado en aproximadamente 617 mil dólares y es la pieza más exclusiva del armario de la princesa de Gales. Getty Images

2. El vestido dorado de Jenny Packham para el estreno de No Time To Die

En septiembre de 2021, Kate deslumbró durante la premier de la película de James Bond con un vestido dorado completamente bordado con lentejuelas y una espectacular capa transparente.

La pieza, diseñada por Jenny Packham, se convirtió en uno de los looks más aclamados de la princesa de Gales y tiene un valor aproximado de 8 mil dólares.

El príncipe William y Kate Middleton durante el estreno mundial de No Time to Die en Londres, en 2021. La princesa de Gales deslumbró con un vestido dorado de Jenny Packham, valuado en aproximadamente 8 mil dólares, considerado uno de los looks de gala más memorables de su armario. Getty Images

3. El romántico vestido de Elie Saab para Royal Ascot

Durante Royal Ascot, Kate apostó por un delicado vestido celeste de Elie Saab confeccionado con transparencias, encaje y aplicaciones florales.

La creación de alta costura, valorada en alrededor de 5 mil dólares, confirmó su gusto por las firmas internacionales sin perder la esencia clásica que caracteriza su estilo.

Kate Middleton durante Royal Ascot 2019 con un vestido azul cielo de Elie Saab, valuado en aproximadamente 5 mil dólares. Este diseño de alta costura es uno de los más elegantes y exclusivos que ha incorporado a su guardarropa real. Getty Images

4. El vestido de Safiyaa para los premios Earthshot

En la ceremonia del Earthshot Prize, Kate sorprendió con un vestido de Safiyaa que destacaba por su elegante capa integrada sobre los hombros.

Aunque era uno de los diseños más discretos de esta lista, su confección artesanal elevó su precio hasta aproximadamente 2 mil 500 dólares.

La princesa de Gales luce un elegante vestido plisado color lavanda de Safiyaa con cinturón bordado de pedrería, uno de los diseños más sofisticados de su colección de gala. Getty Images

5. El vestido blanco de Alexander McQueen para los BAFTA

Uno de los diseños más recordados de la princesa de Gales fue el vestido blanco de un solo hombro firmado por Alexander McQueen, que lució durante los premios BAFTA.

Kate reutilizó esta pieza en distintas ocasiones, demostrando que incluso los vestidos de lujo pueden tener una segunda vida. Su valor ronda los 8 mil dólares.

El príncipe William y Kate Middleton durante los BAFTA 2023. La princesa de Gales deslumbró con un vestido blanco de Alexander McQueen, valuado en aproximadamente 8 mil dólares, convertido en una de las piezas más exclusivas y elegantes de su colección de gala. Getty Images

6. El vestido azul de Jenny Packham

Entre sus diseños favoritos también destaca un elegante vestido azul de Jenny Packham, una firma que la ha acompañado durante algunos de los momentos más importantes de su vida pública. Con un precio aproximado de 5 mil dólares, este vestido refleja la estrecha relación entre la princesa y la diseñadora británica.

El príncipe William y Kate Middleton durante el banquete de Estado en honor al emir de Catar, celebrado en el Palacio de Buckingham en 2024. La princesa de Gales apostó por un vestido azul. Pool/Getty Images

7. El vestido rojo y blanco de Alexander McQueen

La lista la completa otro diseño firmado por Alexander McQueen, una de las casas de moda más presentes en el armario de Kate Middleton.

Con un valor cercano a los 5 mil dólares, esta creación reafirma la preferencia de la princesa por las siluetas estructuradas, los cortes impecables y la elegancia atemporal.

El príncipe William y Kate Middleton durante su visita a Vancouver, Canadá, en 2016. Kate Middleton llevó un vestido blanco con bordados rojos de Alexander McQueen, diseñado por Sarah Burton y valuado en aproximadamente 5 mil dólares. El diseño, inspirado en los colores de la bandera canadiense, es una de las piezas más emblemáticas de su colección de vestidos de lujo. Getty Images

¿Por qué Kate Middleton invierte en vestidos de alta costura?

A diferencia de otras figuras públicas que estrenan un vestido una sola vez, la princesa de Gales acostumbra reutilizar sus prendas en distintos compromisos oficiales, adaptándolas con nuevos accesorios, joyas o peinados.

Esta práctica no solo ha reforzado su imagen como una royal cercana y consciente del valor de la sostenibilidad, sino que también ha contribuido a consolidar el llamado “efecto Kate Middleton”, un fenómeno que provoca que las prendas que luce se agoten en cuestión de horas.

Gracias a esta combinación de lujo, elegancia y reutilización inteligente, la futura reina británica continúa siendo uno de los mayores referentes de estilo en el mundo y una de las mujeres más influyentes de la moda internacional.