Belinda presume la tendencia de uñas del verano en la inauguración de la fiesta futbolera mexicana

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la música, el espectáculo y la emoción del fútbol. También dejó varios momentos de moda y belleza que rápidamente comenzaron a generar conversación en redes sociales. Entre ellos destacó la aparición de Belinda, una de las artistas invitadas al evento celebrado en la Ciudad de México.

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, los seguidores de la cantante analizaron cada detalle de su estilismo. Hubo uno que llamó especialmente la atención: su manicura, que confirmó una de las tendencias de uñas más fuertes del verano 2026.

Las uñas naturales siguen dominando la temporada

Precisamente esa estética fue la que muchos seguidores identificaron en el look de Belinda durante la inauguración. La cantante apostó por una manicura elegante, luminosa y muy versátil, alineada con el llamado efecto “clean girl”, una tendencia que continúa dominando tanto en maquillaje como en uñas.

El efecto brillo saludable que rejuvenece las manos

Una de las razones por las que este tipo de manicura se ha vuelto tan popular es su capacidad para hacer que las manos luzcan más frescas y cuidadas.

Los esmaltes translúcidos, los tonos nude rosados y los acabados tipo gloss crean una apariencia natural que refleja la luz de forma favorecedora. Además, combinan fácilmente con cualquier outfit, desde un vestido de gala hasta un conjunto casual.

No es casualidad que celebridades como Hailey Bieber, Zendaya y otras figuras de la moda hayan impulsado este estilo durante los últimos años.

Belinda lleva la manicura del momento en el mundial 2026. Luke Hales/Getty Images

Por qué esta tendencia será la favorita del verano

La popularidad de las uñas naturales responde a una mezcla de elegancia y practicidad. Son fáciles de mantener, funcionan en cualquier ocasión y aportan una imagen sofisticada sin necesidad de diseños complejos.

Además, encajan perfectamente con otras tendencias de belleza que veremos durante la temporada, como el maquillaje ligero, la piel luminosa y los peinados desenfadados.

Belinda vuelve a marcar pauta en belleza

Además de compartir escenario con artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules durante la inauguración, Belinda volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia de estilo para miles de personas.

