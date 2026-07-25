Trenzas paso a paso: los peinados más bonitos para cualquier ocasión

Las trenzas son ese peinado que nunca pasa de moda. Cambian de estilo con cada temporada, pero siempre encuentran la forma de reinventarse, ya sea con un acabado pulido, desenfadado o romántico. Lo mejor es que existen opciones para todos los largos de pelo y para prácticamente cualquier evento, desde una jornada de oficina hasta una boda o una cena especial.

Si quieres darle un giro a tu look sin complicarte demasiado, estas ideas de trenzas paso a paso son fáciles de recrear y aportan un toque elegante que funciona en cualquier ocasión.

Trenzas paso a paso para un look elegante y versátil

1. Trenza clásica de tres cabos

Es la más conocida y también la más fácil de hacer. Solo necesitas dividir el pelo en tres secciones iguales e ir cruzando los mechones laterales sobre el del centro de forma alternada hasta llegar a las puntas.

Puedes dejarla firme para un acabado más sofisticado o aflojar ligeramente los mechones con los dedos para conseguir un efecto más natural.

2. Trenza francesa

La trenza francesa comienza desde la parte superior de la cabeza e incorpora pequeñas secciones de pelo conforme avanza hacia la nuca.

Este estilo mantiene el peinado en su lugar durante todo el día y es perfecto tanto para actividades cotidianas como para eventos donde buscas un look más cuidado.

3. Trenza de espiga

También conocida como “fishtail”, esta versión ofrece un acabado más elaborado, aunque el proceso sigue siendo sencillo con un poco de práctica.

En lugar de tres secciones, se divide el pelo en dos partes principales y se toman pequeños mechones de cada lado para cruzarlos de forma alternada.

Peinados con trenzas que elevan cualquier outfit

4. Dos trenzas bajas

Este peinado ha regresado con fuerza gracias a su aire juvenil y relajado. Basta con hacer una raya al centro y crear una trenza sencilla a cada lado.

Puedes llevarlas bien definidas o dejar algunos mechones sueltos alrededor del rostro para un acabado más suave.

5. Corona de trenzas

La corona de trenzas es una de las favoritas para celebraciones y eventos especiales. Consiste en rodear la cabeza con una o dos trenzas sujetándolas con pasadores discretos para crear un efecto romántico.

Es una opción ideal cuando quieres recoger el pelo sin perder elegancia.

6. Coleta con trenza

Si buscas un peinado rápido, realiza primero una coleta alta o baja y después trenza el largo restante. En pocos minutos conseguirás un estilo diferente que funciona tanto para el día como para la noche.

Además, puedes complementar el peinado con un listón, un moño o una liga con acabado satinado para darle un toque más actual.

¿Cómo hacer que las trenzas duren más tiempo?

Antes de comenzar, desenreda bien el pelo y procura que esté completamente seco. Esto facilita el proceso y ayuda a que el peinado conserve mejor su forma.

Al terminar, puedes fijar las puntas con una liga discreta y acomodar suavemente algunos mechones si buscas un acabado más relajado. Las trenzas paso a paso demuestran que no hace falta ser una experta para conseguir un peinado bonito, práctico y elegante. Con un poco de práctica, se convertirán en uno de esos recursos infalibles para cualquier ocasión.