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Belleza

Executive Nails: 7 diseños de uñas elegantes y discretas para llevar a la oficina

Elegir la manicura para ir a la oficina puede ser tan importante como seleccionar el blazer o los zapatos adecuados.

Julio 24, 2026 • 
Isamar Escobar
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Las Executive Nails apuestan por colores suaves, acabados impecables y detalles minimalistas que elevan cualquier look profesional. Esta versión combina una base rosa lechosa con micro francesas y acentos en verde menta para lograr una manicura moderna, sofisticada y perfecta para la oficina.

Instagram @nailartshadi

Durante mucho tiempo, las uñas para la oficina estuvieron limitadas a esmaltes nude o franceses tradicionales, era complicado encontrar diseños que transmitan profesionalismo, combinen fácilmente con los looks ejecutivos y, al mismo tiempo, reflejen personalidad. Por eso las Executive Nails se han convertido en las favoritas porque son elegantes, discretas y lo suficientemente modernas para elevar cualquier outfit de trabajo.

Las Executive Nails han redefinido el concepto de una manicura profesional, ahora es posible incorporar color, detalles gráficos y acabados contemporáneos.

La clave de esta tendencia está en el equilibrio. En lugar de diseños recargados, apuesta por líneas finas, combinaciones cromáticas suaves y acabados brillantes que transmiten una imagen pulida y contemporánea. Son ideales para reuniones, jornadas laborales y cualquier entorno donde la elegancia discreta sea protagonista.

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7 diseños de Executive Nails para inspirarte

1. Micro francés con acento pastel

Una base rosa translúcida se combina con puntas ultrafinas en blanco y flores en una uña. Es una versión moderna de la manicura francesa que aporta personalidad sin perder formalidad.

2. Ondas en rosa lechoso

Las líneas orgánicas en distintos tonos de rosa crean movimiento sobre una base natural. Es un diseño delicado que añade textura visual manteniendo una paleta completamente elegante.

3. Chocolate minimalista

El esmalte café oscuro se mezcla con uñas nude decoradas con líneas blancas curvas. Es una propuesta sofisticada que funciona especialmente bien durante el otoño e invierno y combina con prácticamente cualquier look de oficina.

4. Pasteles geométricos

El amarillo mantequilla y el azul cielo se unen mediante bloques de color y formas abstractas. Aunque incorpora varios tonos, el resultado sigue siendo refinado gracias a los acabados limpios y la ausencia de elementos recargados.

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5. Francesa gráfica

La clásica punta francesa evoluciona con finas líneas negras que delinean el borde de la uña. El resultado es moderno, arquitectónico y perfecto para quienes prefieren un estilo contemporáneo.

6. Detalles botánicos

Una base nude se complementa con pequeñas flores, hojas y pinceladas en tonos suaves. Este tipo de nail art mantiene la elegancia gracias a que los dibujos son diminutos y dejan gran parte de la uña al natural.

7. Animal print sofisticado

El estampado tipo carey o leopardo aparece únicamente en algunas uñas y se combina con una base rosa brillante. Es una forma discreta de incorporar una tendencia clásica sin que el diseño resulte excesivo para el entorno laboral.

¿Cómo lograr unas Executive Nails?

Para conseguir este efecto elegante, apuesta por uñas cortas o de longitud media con forma cuadrada suave, squoval o almendra corta. Los tonos como rosa lechoso, beige, café chocolate, blanco, gris suave o amarillo mantequilla funcionan especialmente bien. Si decides incorporar nail art, procura que sea minimalista: líneas finas, pequeños acentos o patrones delicados bastan para elevar la manicura sin perder su carácter profesional.

Las Executive Nails demuestran que una manicura para la oficina no tiene por qué ser aburrida. Con pequeños detalles y una paleta bien elegida, es posible conseguir unas uñas modernas, sofisticadas y fáciles de llevar todos los días.

uñas manicura oficina
Isamar Escobar
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