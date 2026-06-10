Princesa Lilibet luce camiseta de Beyoncé en nuevas fotos familiares compartidas por Meghan Markle

La pequeña princesa Lilibet volvió a enternecer a los seguidores de la familia Sussex gracias a una inesperada aparición en las nuevas fotografías familiares que compartió Meghan Markle en redes sociales. Sin embargo, esta vez no fue solo su presencia lo que llamó la atención, sino un detalle muy especial de su look: una camiseta dedicada a Beyoncé, una de las artistas favoritas de sus padres.

Las imágenes forman parte de una publicación que Meghan compartió para mostrar algunos momentos cotidianos de la familia mientras se preparan para dar la bienvenida al verano. Entre escenas al aire libre, recuerdos familiares y momentos junto a el príncipe Harry y el príncipe Archie, hubo una fotografía que rápidamente se volvió viral. En ella, Lilibet aparece con una camiseta blanca estampada con la frase “B is for Beyoncé” y una ilustración de la superestrella de la música.

El detalle de Lilibet que conquistó a los fans

La imagen no tardó en despertar comentarios entre los seguidores de los Sussex. Lilibet, que celebró su quinto cumpleaños el pasado 4 de junio, apareció luciendo la divertida prenda durante una serie de instantáneas que Meghan acompañó con el mensaje “Springing into summer” (“Dando la bienvenida al verano”).

Aunque Meghan y Harry suelen ser muy cuidadosos con la privacidad de sus hijos, en los últimos meses han compartido más momentos familiares a través de Instagram, permitiendo que sus seguidores conozcan pequeños detalles de la vida cotidiana en su hogar de California.

La cercana relación entre Meghan Markle y Beyoncé

La elección de la camiseta no parece ser una casualidad. Desde hace años, Meghan Markle y Beyoncé han demostrado admiración mutua. Su encuentro más conocido ocurrió en 2019 durante el estreno en Londres de The Lion King, donde la cantante expresó públicamente su apoyo a la duquesa de Sussex.

Posteriormente, Meghan reveló que Beyoncé le envió mensajes de apoyo en momentos especialmente difíciles de su vida pública, fortaleciendo aún más el vínculo entre ambas. Además, Meghan y Harry asistieron juntos a conciertos de la gira Cowboy Carter en 2025, una muestra más de la admiración que sienten por la artista.

Aunque las fotografías incluían varios momentos familiares llenos de ternura, fue la camiseta de Lilibet la que terminó robándose gran parte de la atención. Con un sencillo homenaje a una de las artistas más influyentes del mundo, la hija menor de Harry y Meghan protagonizó uno de los detalles más comentados de las nuevas imágenes familiares.

