Mundial 2026: ¿Cuánto costó el look que Shakira modeló en la inauguración?

La inauguración del Mundial 2026 tuvo música, emoción y una larga lista de celebridades, pero una de las figuras más esperadas fue, sin duda, Shakira. La cantante colombiana encabezó el espectáculo en Ciudad de México junto a Burna Boy, interpretando “Dai Dai”, el himno oficial del torneo, ante miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

Sin embargo, además de su actuación, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el impresionante look que lució sobre el escenario. La artista apostó por un diseño custom de Off-White, una pieza creada especialmente para su presentación durante la ceremonia inaugural celebrada en México.

Shakira apostó por un diseño exclusivo de Off-White

De acuerdo con la información compartida por estilistas y medios especializados en moda, Shakira llevó un conjunto personalizado de Off-White, la firma fundada por el fallecido diseñador Virgil Abloh y que hoy continúa siendo una de las marcas más influyentes del lujo contemporáneo.

Las piezas creadas exclusivamente para artistas suelen tener un valor difícil de calcular, ya que no se comercializan al público y requieren procesos de confección únicos. En estos casos, intervienen equipos de diseño, patronistas, especialistas en bordado y expertos en vestuario escénico que trabajan durante semanas para lograr el resultado final.

Por esa razón, el costo de un look personalizado de una firma de lujo puede alcanzar fácilmente varios miles de dólares, especialmente cuando se trata de una actuación global de esta magnitud.

Look que Shakira modeló en la inauguración del Mundial 2026. MB Media/Getty Images

¿Por qué el vestuario de Shakira llamó tanto la atención?

La colombiana tiene una larga historia ligada al fútbol. Desde “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006 hasta el fenómeno mundial de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, sus apariciones en eventos futbolísticos suelen convertirse en momentos icónicos.

Para esta ocasión, el estilismo mantuvo el equilibrio entre moda y funcionalidad. El diseño debía permitirle bailar, desplazarse por el escenario y ejecutar la coreografía de “Dai Dai” sin perder el impacto visual que caracteriza a sus presentaciones.

Además, el hecho de que la pieza fuera creada por Off-White añadió un componente extra de exclusividad. La firma es reconocida por fusionar el lujo con la estética urbana, una combinación que encaja perfectamente con la energía moderna que Shakira proyecta sobre el escenario.

Moda y espectáculo: una combinación ganadora

Las ceremonias de apertura ya no son únicamente eventos deportivos. También se han convertido en escaparates de moda capaces de generar conversación en redes sociales y medios de todo el mundo.

En el caso de Shakira, su actuación confirmó una vez más que cada detalle está cuidadosamente planeado. Aunque el precio exacto de su look no ha sido revelado oficialmente, lo que sí queda claro es que la cantante volvió a convertir la moda en parte fundamental del espectáculo.

Mientras los aficionados siguen hablando de su interpretación de “Dai Dai”, los amantes de la moda continúan analizando cada detalle del exclusivo diseño de Off-White que la hizo brillar en una de las noches más importantes del año.