La amistad entre Serena Williams y Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la conversación… y esta vez no precisamente por algo positivo. Un video, una marca y una reacción inesperada fueron suficientes para que los fans comenzaran a hacerse una pregunta incómoda: ¿todo sigue bien entre ellas?

¿Amistad en crisis? Fans reaccionan a lo que hizo Serena Williams con Meghan Markle

En los últimos días, la relación entre Meghan Markle y Serena Williams ha sido cuestionada en redes sociales tras un gesto que no pasó desapercibido. Todo comenzó cuando la extenista compartió un video mostrando productos de As Ever, la marca lifestyle de Meghan.

Lo que parecía un simple acto de apoyo entre amigas terminó generando ruido, usuarios en redes calificaron el contenido como una promoción “fallida” o poco entusiasta, lo que desató especulaciones sobre el estado real de su amistad.

El detalle que no convenció a los fans

Según los comentarios que circularon, muchos esperaban una reacción más efusiva por parte de Serena Williams, considerando la cercanía que ambas han mostrado durante años. Sin embargo, el tono del video (más casual y menos promocional de lo esperado) fue interpretado por algunos como una señal de distancia.

Incluso, el clip de “unboxing” generó críticas en línea, donde algunos usuarios aseguraron que terminó causando más confusión que impulso positivo para la marca.

Un gesto reciente de Serena Williams hacia Meghan Markle encendió las redes y dejó a muchos fans preguntándose si su amistad sigue siendo tan sólida como antes. Kevin Mazur/Getty Images

Una amistad con historia (y altibajos mediáticos)

Más allá de la polémica, hay algo claro: la relación entre Meghan y Serena no es nueva. Se conocen desde hace más de una década y han compartido momentos importantes, desde eventos públicos hasta celebraciones privadas.

De hecho, recientemente también se vio un gesto completamente opuesto: Meghan le envió a Serena un regalo especial por el Día de las Madres, lo que muchos interpretaron como una señal de cercanía intacta.

Esto deja ver que, aunque las redes reaccionen rápido, la realidad puede ser mucho más compleja.

¿Qué hay detrás de la polémica?

En el fondo, esta conversación dice más sobre la presión mediática que sobre la amistad en sí. Cada movimiento de Meghan Markle (y ahora también de su marca) está bajo lupa, y cualquier detalle puede amplificarse en redes.

