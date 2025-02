Meghan Markle lanzó un guiño oculto al príncipe Archie en el logo de su nueva marca de estilo de vida

Fue hace unos meses cuando se informó sobre el retraso del lanzamiento de “American Riviera Orchard”, la que se supondría sería la nueva marca de estilo de vida de Meghan Markle. Ahora se sabe que la firma ha cambiado de rumbo, por lo que ha adoptado el nuevo nombre de “As ever”.

Así se sabe que con el nuevo nombre viene un nuevo logotipo, uno que está lleno de un profundo significado simbólico para la duquesa de Sussex y el cual lanza un sutil guiño al príncipe Archie, el primogénito de la ex actriz.

De acuerdo a lo que se puede observar en el reciente anuncio que Meghan hizo por medio de Instagram, el nuevo logotipo de la marca contempla un par de colibríes, un animal muy representativo de la fauna en California y, por lo tanto, de la infancia del pequeño Archie.

Meghan Markle cambió el nombre de su marca de estilo de vida a “As ever” asever.com

Tal y como destaca la revista Tatler, en el segundo capítulo del documental de los Sussex, estrenado en 2021 por Netflix, se observa una escena en la que el príncipe Archie interactúa de manera adorable con un colibrí, un animal que se dice que representa el amor, la alegría y el afecto.

El episodio muestra al príncipe Harry y a su hijo pequeño, que entonces tenía tres años, de pie en un balcón mientras observaban a los pájaros alimentarse. “Nunca más tendremos la oportunidad de estar tan cerca de los colibríes”, le susurró el duque de Sussex a Archie, “porque les tienen miedo a los humanos”. Meghan, uniéndose a su esposo y a su hijo, agregó: “Papá es un observador de aves, así que este es un momento muy importante para él”.

El logo de “As ever” incluye dos colibríes @meghan

¿Por qué Meghan Markle le cambió el nombre a su nueva marca?

Tal y cómo especificó el Daily Mail, el nombre que Meghan Markle había seleccionado para su marca la había llevado a una situación complicada con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

El medio citado afirmó que la Oficina de Patentes rechazó la solicitud de la duquesa para el registro de la firma debido a que a las empresas no se les permite registrar ubicaciones geográficas, incluido el apodo de la costa que rodea la casa de los Sussex en Santa Bárbara, California: “la Riviera Americana”.

Por lo tanto, Meghan se dio por vencida y cedió ante la ley, cambiando el nombre de su empresa.

“Estoy emocionada de presentarles As Ever, una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. ‘As ever’ significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’ ”, anunció la duquesa por medio de un video de Instagram.

“Si me han seguido desde mis días de creación de The Tig, sabrán que esto no podría ser más cierto para mí. Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano”, continuó Meghan en su anuncio.

“Seguiré compartiendo detalles detrás de escena con ustedes aquí a medida que nos preparamos para el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando. Les envío mucho amor”, finalizó.