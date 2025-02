Kate Middleton y el príncipe William rompieron esta importante regla real junto con sus hijos

Según trascendió recientemente en la prensa británica, actualmente el príncipe William y Kate Middleton se encuentran vacacionando al lado de sus hijos en la isla de Mustique, un paradisiaco destino que año con año suelen frecuentar y que se ubica en las Antillas Menores, exactamente en la unión del Mar Caribe y el Océano Atlántico.

De acuerdo con The Mail on Sunday, para llegar a su destino, la Familia Real de Gales tomó un vuelo comercial de British Airways, en clase business, el pasado 13 de febrero. Después de aterrizar en Santa Lucía, Sus Altezas tomaron un vuelo privado a la isla de Mustique.

Para muchos dicha dinámica podría parecer de lo más normal para unas vacaciones familiares. Sin embargo, si prestamos atención, nos daremos cuenta de que en realidad Kate y William rompieron una importante regla real al abordar el mismo vuelo que su hijo mayor, el príncipe George, ya que, tal y cómo lo marca el protocolo real, dos herederos no pueden viajar en un mismo vehículo.

Pronto las reglas reales cambiarán para el príncipe George Getty Images

Dicha regla surge a partir del riesgo que supone cualquier traslado, ya que en cualquier momento podría suceder un accidente o bien el convoy podría sufrir de un ataque.

Cabe recalcar que esa prohibición no es exclusiva de la monarquía británica, sino que también otras Casas Reales la implementan, como ejemplo, basta con mirar el caso de la princesa Leonor de España, quien desde que cumplió la mayoría de edad viaja en un auto distinto al de su padre, Felipe VI.

¿Por qué Kate Middleton y el príncipe William se atrevieron a romper la regla real sobre el transporte?

Fuentes como The Mail on Sunday aseguran que la razón por la cual los príncipes de Gales decidieron relajarse y olvidarse por un momento de la importante regla real es muy sencilla: el príncipe George aún no cumple con la edad suficiente para viajar sólo.

El príncipe George podría comenzar a viajar sólo cuando tenga 12 años Getty Images

Recordemos que el primogénito de Kate Middleton apenas tiene 11 años de edad y se espera que sea hasta los 12 cuando comience a viajar en un avión diferente al de su padre, misma edad en la que el príncipe William comenzó a volar separado de su familia.

Además, cabe recordar que oficialmente el príncipe George aún no es el heredero, sino que aún ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión, por lo cual probablemente su madre se tomó la libertad de relajar las reglas antes de que toda la familia se dispusiera a disfrutar de sus vacaciones privadas.