Meghan Markle sufre un nuevo revés: podría ser demandada por este contundente motivo

Meghan Markle ha desistido de llamar a su marca de estilo de vida “American Riviera Orchard”, por lo que recientemente anunció que el nuevo designio de la firma será :“As ever”.

Así se sabe que con el nuevo nombre viene un nuevo logotipo, uno que está lleno de un profundo significado simbólico para la duquesa de Sussex. Sin embargo, aunque para muchos el símbolo de “As ever” pudiera parecer realmente original, existe un pueblo español que mira al logo demasiado parecido a su escudo, por lo cual podría demandar a la esposa del príncipe Harry.

Meghan Markle anunció el nombre de su nueva marca de estilo de vida asever.com

De acuerdo con el Daily Mail, los representantes del pueblo mallorquín de Porreres “están considerando emprender acciones legales contra Meghan Markle”, debido a que tanto su escudo de armas como el nuevo logo de la marca de la duquesa presentan una sorprendente similitud entre sí, ya que cada una muestra una palmera con dos pájaros revoloteando a cada lado.

¿Por qué Meghan Markle incluyó dos colibríes y una palmera en el logotipo de “As ever”?

De acuerdo a lo que se puede observar en el reciente anuncio que Meghan hizo por medio de Instagram, el nuevo logotipo de la marca contempla un par de colibríes, un animal muy representativo de la fauna en California y, por lo tanto, de la infancia del pequeño Archie.

Tal y como destaca la revista Tatler, en el segundo capítulo del documental de los Sussex, estrenado en 2021 por Netflix, se observa una escena en la que el príncipe Archie interactúa de manera adorable con un colibrí, un animal que se dice que representa el amor, la alegría y el afecto.

El pueblo mallorquín de Porreres podría demandar a Meghan Markle

El episodio muestra al príncipe Harry y a su hijo pequeño, que entonces tenía tres años, de pie en un balcón mientras observaban a los pájaros alimentarse. “Nunca más tendremos la oportunidad de estar tan cerca de los colibríes”, le susurró el duque de Sussex a Archie, “porque les tienen miedo a los humanos”. Meghan, uniéndose a su esposo y a su hijo, agregó: “Papá es un observador de aves, así que este es un momento muy importante para él”.

Tatler menciona que el príncipe Archie también es “un gran fanático de las palmeras”, por lo cual la duquesa no dudó en también incluir a esta especie en su logo.

Meghan Markle había dicho anteriormente que las palmeras simbolizan su amor por el príncipe Harry. En una entrevista con The Cut en 2022, la estrella california explicó cómo los árboles de la imagen promocional de As Ever tienen una historia verdaderamente romántica: “Una de las primeras cosas que vio mi esposo cuando caminamos por la casa fueron esas dos palmeras... ¿Ves cómo están conectadas en la parte inferior? Él dice: ‘Mi amor, somos nosotros’”.

¿Cómo anunció Meghan Markle el cambio de nombre de su nueva marca?

Meghan anunció el cambio de rumbo de su marca por medio de Instagram, donde escribió el siguiente mensaje. “Estoy emocionada de presentarles As Ever, una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. ‘As ever’ significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’ ”.

La madre de dos continuó: “Si me han seguido desde mis días de creación de The Tig, sabrán que esto no podría ser más cierto para mí. Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano”.

Por último, Meghan agregó: “Seguiré compartiendo detalles detrás de escena con ustedes aquí a medida que nos preparamos para el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando. Les envío mucho amor”, finalizó.