“No sé por qué querrían hacerla": así responde Sharon Stone al enterarse del remake de “Bajos instintos” producido por Amazon

En 1992, Sharon Stone y Michael Douglas protagonizaron uno de los films psicológicos y eróticos más revolucionarios de la década que pasaría a la historia como una película de culto. Hoy, 33 años después, Amazon MGM ha anunciado el remake de “Bajos Instintos”, y al cuestionarle a Sharon qué era lo que opinaba sobre el nuevo proyecto, ella respondió de forma directa.

La reacción de la actriz ante el remake

En una reciente entrevista, la actriz fue cuestionada sobre su interés en participar en el nuevo proyecto, el cual correrá a cargo de Amazon bajo el guion de Joe Eszterhas, quien también fue guionista en la versión original.

Durante esta plática, Sharon recordaba que en 2006 ya se había intentado llevar a cabo este proyecto y ella había aceptado regresar a su papel. Sin embargo, la película, “Bajos Instintos 2: adicción al riesgo”, no tuvo el éxito esperado y tanto el público como los críticos la desaprobaron.

Es por ello que ahora, al preguntarle sobre su intención de sumarse a esta nueva versión, la actriz respondió de forma irónica argumentando que no entiende por qué querrían repetirla, pero que si la hacen, les desea buena suerte: “Si sale como aquella en la que participé, diría que no sé por qué querrían hacerla… O sea, adelante, buena suerte”.

Sharon Stone el icono de los 90

Con “Bajos Instintos”, Sharon Stone no solo protagonizó uno de los thrillers más comentados de los años 90, también consolidó su imagen como un icono de sensualidad, poder y misterio. Su papel como Catherine Tramell se convirtió en referencia obligada para toda una generación, gracias a la elegancia y seducción que la actriz plasmó en el personaje, sin embargo, no ha sido la única interpretación de excelencia que ha tenido en su carrera.

Sharon Stone en su icónica escena de “la entrevista” en la película de 1992 “Bajos Instintos”. IMDb

Durante la entrevista para TODAY, la actriz también habló de su participación en la tercera temporada de la serie de HBO, “Euphoria”, de la cual aún no se saben tantos detalles, así como su paso por otros proyectos como “Nobody 2” y la difícil situación que tuvo que enfrentar en 2001 tras ser víctima de un derrame cerebral que casi le cuesta la vida.

“Estoy en un momento en mi vida en el que ya me he retirado en una ocasión y me he muerto en varias”, mencionó en la entrevista. Además, compartió que luego de ese hecho en su vida reflexionó muchas cosas, entre ellas lo cerca que estamos de la muerte y que producto de esta experiencia fue que comenzó a reconsiderar las cosas importantes de la vida.

Por supuesto que al lanzarse la noticia de que la película tendría una versión nueva, es de esperarse que en los fans de los 90, e incluso los mismos actores, se genere una sensación de incertidumbre sobre lo que logrará el remake y las comparaciones entre ambos sean inevitables. A pesar de que aún no se han revelado más detalles sobre esta nueva versión, mucho ya se ha generado al rededor del nuevo filme.

La respuesta de Sharon Stone ante los cuestionamientos de este remake nos dejan claro que para ella la vida tiene otros objetivos y uno de ellos es vivirla al máximo, es por ello que la actriz fluye dejando que el proyecto tome el rumbo que le toca cumplir, por lo que a ella respecta su legado y huella han quedado marcados y seguramente serán difíciles de superar.