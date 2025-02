Revelan que Meghan Markle buscaría eclipsar a Kate Middleton por este curioso motivo

La rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton ha sido motivo de especulación durante años, pero ahora una nueva teoría sugiere que la duquesa de Sussex podría estar intentando robar protagonismo a su cuñada con una estrategia muy particular.

La eterna rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton

Según lo revelado por el portal Closer Online, la reciente reaparición pública de Kate Middleton en un acto benéfico en Gales habría causado frustración en Meghan. Mientras la princesa de Gales fue ovacionada por su visita al hospicio infantil Ty Hafan, en Gales, el pasado 30 de enero, Meghan fue duramente criticada tras aparecer en un evento de ayuda humanitaria en Los Angeles.

Kate Middleton fue ovacionada por la prensa británica durante su visita a un hospicio infantil en Gales X: @tyhafan

Acompañada por el príncipe Harry, Meghan se dejó ver entregando alimentos y abrazando a víctimas de los incendios forestales que azotaron California a mediados de enero pasado. Sin embargo, en lugar de recibir el reconocimiento que esperaba, fue tachada de “turista del desastre”, lo que le habría generado gran molestia.

“Meghan, por supuesto, ha notado cómo millones de observadores de la realeza parecen adular cada movimiento de Kate, sin siquiera mirar de pasada su trabajo”, según indicó una fuente a Closer Online. “El hecho de que la hayan criticado por ayudar en las tareas de socorro a los afectados por los incendios forestales mientras que Kate es considerada una figura casi santa le duele. Y realmente duele que las críticas sean tan duras en Estados Unidos en estos días como lo son en Gran Bretaña”, señaló.

Asimismo, la fuente señala al portal británico que “Meghan se siente increíblemente perjudicada y realmente no aprecia la disparidad de todo esto”, y que si bien “le desea solo buena salud” a la princesa de Gales después de todo lo que ha pasado, a la duquesa de Sussex le “molesta” tener que vivir de ese modo.

Meghan Markle fue criticada cuando visitó la comunidades en California que sufrieron los efectos de los incendios forestales @altadenagirls

La estrategia con la que Meghan Markle busacaría resaltar

Además, el citado medio cuenta que a la exactriz de Suits no le agrada que la “eclipsen”."La gente parece querer que se quede en casa y se mantenga fuera de la vista, pero ella no es así, no quiere que la eclipsen siempre”, escriben desde el citado portal. “Ella siente que es su deber mostrarles a todos que es tan nuera de Diana como Kate”.

También, la misma fuente señaló al portal británico que la presencia de la duquesa junto a Harry en los Juegos Invictus, así como los momentos de cariño en público durante este evento serían “un intento de eclipsar a Kate por una vez”.

Meghan Markle y el príncipe Harry dieron de qué hablar por su beso durante los Juegos Invictus en Vancouver Karwai Tang/WireImage

“Su sesión de besos con Harry dio la vuelta al mundo, sin duda eso habría irritado a algunos círculos reales. Y, lo que es más importante, Meghan y Harry aparecieron en las portadas de todos los medios. ¡Es ese tipo de atención que ella está feliz de recibir!”, relatan.

Pero más allá de esta frustración, esta comparación entre ambas seguirá siendo un tema candente en la prensa, sobre todo en los medios británicos. Por lo que cualquier movimiento que Meghan realice será analizado, principalmente en el Reino Unido, con mucho mayor rigor que el de su cuñada.