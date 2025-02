Meghan Markle y el príncipe Harry conservarían sus títulos de duques por esta poderosa razón

En los últimos años, el príncipe Harry y Meghan Markle han estado en el dentro de debate ante la posibilidad de perder sus títulos de duques de Sussex. Una situación que muchos han puesto sobre la mesa desde que se separaron de la Familia Real Británica en 2020.

Recordemos que cuando la pareja contrajo matrimonio, el 19 de mayo de 2018, la reina Isabel II le otorgó a su nieto Harry el título de duque de Sussex, y Meghan se convirtió en la primera duquesa de Sussex. Además, el pelirrojo royal también recibió los títulos de conde de Dumbarton y barón Kilkeel.

No obstante, tras su decisión de alejarse de sus deberes reales, la monarca les retiró el tratamiento de Alteza Real, pero no el título de duques de Sussex. Y si bien surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que también se les despojara de estos títulos reales, nueva información sugiere que ello no sería así por una razón de peso.

Harry y Meghan no pueden usar el tratamiento de Alteza Real desde que se separaron de la Familia Real Británica Archivo

Carlos III no quitaría a Harry y Meghan el título de duques de Sussex

De acuerdo con el medio Express, un informante cercano al monarca ha revelado que el rey Carlos III no tiene intención de despojar a Meghan y Harry de sus títulos de duques de Sussex. Según esta fuente, el soberano británico es “un hombre que no es punitivo” y “nunca querría humillar” a su hijo y su nuera.

Además, la citada publicación menciona que el Palacio de Buckingham está considerando “todas las opciones sobre la mesa”, pero que degradarlos como duques de Sussex es algo que “no se consideraría”.

Por otro lado, esta postura de Carlos refleja su deseo de mantener la unidad familiar y evitar conflictos públicos que puedan afectar la reputación de la Familia Real Británica. Aunque los Sussex han estado en el centro de diversas controversias, el monarca parece preferir no tomar medidas que puedan percibirse como punitivas o humillantes hacia ellos.

Carlos III no estaría dispuesto a quitarles el título de duques de Sussex a Harry y Meghan Getty Images

En este sentido, además, es importante destacar que, a pesar de las tensiones y diferencias públicas, Meghan Markle y el príncipe Harry continúan siendo miembros de la Familia Real Británica aunque hayan renunciado a sus deberes reales. Esta decisión subraya la complejidad de las relaciones familiares dentro de la monarquía y la necesidad de equilibrar las tradiciones con las dinámicas personales.

Aunque, por otra parte, también podemos especular que la exactriz de Suits y su marido conservan sus títulos de duques por la tradición monárquica y por la complejidad que ello implicaría revocar tales honores. No obstante, el único que tendría la última palabra de ello sería el rey. Aunque seguramente no será una decisión fácil dada la compleja relación que existe entre padre e hijo.