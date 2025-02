Así está hoy el sobrino de Kate Middleton: la tierna foto que publicó James Middleton de su pequeño hijo

James Middleton, hermano de Kate Middleton, es un fanático de compartir sus momentos más íntimos en redes sociales. Es por ello que este 14 de febrero el autor e influencer decidió publicar un tierno carrusel de fotografías para celebrar el amor, aunque no precisamente en su concepción más tradicional.

James publicó un par de fotografías en las que se puede observar cuánto ha crecido su hijo Inigo, quien llegó al mundo a finales de 2023. “Cómo empezó... San Valentín 2024

Cómo va... San Valentín 2025. Puro amor”, escribió el hermano de la princesa de Gales en la descripción de la comparativa.

James Middleton evidenció cuánto ha crecido su hijo Inigo @jmidy

En la primera imagen se puede observar una manita de bebé agarrando la pata de una de las perritas de James. En la segunda instantánea se observa a Inigo mucho más grande abrazando al mismo animal.

Las mejores fotografías de Inigo, el sobrino de Kate Middleton

La imagen de Inigo ha estado expuesta en redes sociales prácticamente desde su nacimiento, aunque, cabe mencionar que nunca se muestra su rostro. Fue en octubre de 2023 cuando James presentó a su primogénito ante el mundo, por medio de una publicación de Instagram. En aquel momento, el influencer escribió: “Han sido las semanas más especiales de mi vida tras conocer a nuestro bebé”, acompañando el mensaje con una tierna fotografía del niño al lado de sus mascotas.

James Middleton cuenta en su cuenta de Instagram con varias fotografías de su pequeño hijo @jmidy

“No importaba lo preparado que creía que estaba… no estaba preparado para la abrumadora emoción de conocer a Inigo por primera vez y el amor por mi querida Alizée cuando nos convertimos en tres”, agregó James bajo el carrusel.

James Middleton continuó: “Nos hemos adaptado a nuestra nueva vida como padres y le he contado todo sobre Ella y que si no fuera por ella él no estaría aquí hoy y que la extrañamos mucho. Los perros han sido fantásticos al darle la bienvenida a su hermano pequeño a la manada (aunque Inka necesita saber que los ositos de peluche no son todos para ella…)”.

Finalmente en aquella publicación, el hermano de Kate agradeció al equipo del hospital que vio nacer al pequeño sobrino de la princesa de Gales.

A partir de ese momento, James no ha dejado de compartir con sus seguidores varias fotos enternecedoras de su vástago, quien se encuentra creciendo al lado de por lo menos tres perros, lo cual podría hacer que en un futuro el pequeño Inigo se convierta en todo un amante de la vida animal como su padre.