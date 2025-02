Kate Middleton no permite que sus hijos sean fotografiados: esta es la importante razón

De acuerdo al calendario escolar británico, se espera que los hijos del príncipe William y Kate Middleton disfruten de sus próximas vacaciones a finales de febrero. Sin embargo, los fanáticos reales no deberían emocionarse por ello, ya que es probable que no se conozca mucha información sobre los planes de la familia. También es posible que no salga a la luz ninguna fotografía de este periodo estival.

La razón por la cual Catherine mantiene blindados a George, Charlotte y Louis se basa en su deseo de querer mantener a salvo la privacidad de los niños. Es por ello que en 2015 salió a la luz una declaratoria firmada por los entonces duques de Cambridge en la que se le solicitaba a los fotógrafos alejarse de los infantes.

Asimismo, en esa misma petición, los futuros reyes pidieron a la prensa que no publicaran fotos no autorizadas de sus hijos. Esto como una respuesta a un periodo en el que los paparazzis acosaron al pequeño príncipe George.

Kate Middleton tiene uns estrategia para proteger a sus hijos Kensington Royal

¿Qué otras medidas toma Kate Middleton para proteger la privacidad de sus hijos?

De acuerdo a lo sugerido por la revista Hello!, Kate Middleton se encarga de dar a conocer los suficientes datos e imágenes de sus hijos con tal de que la prensa no se muestre curiosa al respecto. Es por ello que cada cumpleaños de George, Charlotte y Louis podemos conocer una imagen nueva de ellos.

Esa misma sería la razón por la cual el Palacio de Kensington constantemente comparte retratos familiares, en los que se observa a los pequeños en su faceta más natural.

William y Kate toman sus propias fotografías familiares Instagram @princeandprincessofwales

“William y Kate han tomado otras medidas intencionales para proteger la privacidad de sus hijos, y la Princesa inició la tradición de tomar fotografías oficiales para conmemorar los cumpleaños de George, Charlotte y Louis en 2015, en lugar de contratar a un fotógrafo”, asegura el medio citado.

Por otro lado, William y Kate cuidan cada detalle detrás de las apariciones públicas de sus hijos, para de esta manera no exponerlos a las críticas.

Cabe destacar que este enfoque educativo es completamente diferente a aquel bajo el cual fueron criados el príncipe William y su hermano menor, el príncipe Harry, quienes constantemente eran acechados por la prensa para poder captar nuevas imágenes de ellos acompañados de su madre, Lady Di.

Sin embargo, como lo han hecho saber varios expertos reales, Kate prefiere que sus hijos tengan una infancia “lo más normal posible”, de preferencia más apegada a la que ella tuvo que a la que vivió su esposo.