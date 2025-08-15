¿Taylor Swift le dedicó una canción a su ex amiga Blake Lively en su álbum “The Life Of a Showgirl”?

Para nadie es un secreto que Taylor Swift usa su música como elemento creativo y de sanación ante situaciones en las que la vida la pone en momentos complicados. Mucho ha salido en el pasado sobre canciones que la cantante escribió y dedicó a presuntos exnovios o enemigos y es precisamente por esta razón que, con el lanzamiento de su nuevo disco, las alarmas sobre una canción hacia Blake Lively comenzaron a sonar.

“Ruin The Friendship”, la canción que Taylor le dedicaría a Lively

Durante la transmisión del podcast New Heights de Travis Kelce y Jason Kelce, la cantante, quien acompañaba a su novio, dio la exclusiva del próximo lanzamiento de su nuevo disco. Al día siguiente, Taylor enloquecería al mundo y a sus fans revelando el album cover y el nombre de su producción número 12: “The Life of a Showgirl”.

Ayer, TayTay lanzó una nueva bomba mostrándonos un poco del concepto creativo detrás del álbum y revelando el tracklist que 12 canciones, sin embargo, algo que llamó la atención fue el nombre de la pista número 6 la cual se titula “Ruin The Friendship”, y que podríamos traducir como “arruinar la amistad”. Por supuesto que las swifties, sus fans, comenzaron a reunir pistas uniendo puntos para llegar a la teoría de que esta canción estaría escrita a Blake Lively luego de todo el escándalo que la actriz de “Gossip Girl” desataría con su pleito legal en el que involucró a Taylor.

“The Life of a Showgirl” es el nuevo álbum de estudio de Taylor Swift. Instagram @taylorswift

¿Por qué no es probable que esto sea cierto?

De acuerdo con E! News, el proceso de composición de las canciones que conformarían el nuevo álbum de Taylor tuvo lugar durante el verano del 2024 en compañía del compositor Max Martin mientras ella se encontraba en Europa con su exitosa gira “The Eras Tour”, mientras que todo el escándalo y las acusaciones legales de la película entre Lively y Baldoni en la película “It Ends With Us”, se harían públicos hasta diciembre de ese año.

Incluso en el mismo podcast Taylor confirma esto diciendo que “era algo en lo que estaba trabajando mientras estaba en Europa… daba tres conciertos seguidos, tenía tres días libres, volaba a Suecia y luego volvía a la gira”.

Según lo mencionado por E! News, otra prueba irrefutable de que esta canción nada que ver con lo acontecido es que durante este tiempo Blake y su esposo Ryan Reynolds acudieron a algunos de sus conciertos en Europa, sin resaltar que la amistad entre la cantante y la pareja trasciende el tiempo así como vínculos, pues Taylor no solo es amiga de los Reynolds, también es la madrina de sus hijos, y estos han sido inspiración para titular algunas de sus canciones más icónicas.

Mientras esperamos que la confirmación de Taylor sea definitiva o que salga el álbum para descubrir realmente de qué trata la canción, “Ruin The Friendship” seguramente seguirá siendo objeto de teorías y rumores, y esta tampoco sería la primera vez que la cantante rompe un vínculo de amistad con alguien. Lo único seguro es que tanto sus fans, como nosotras, estamos más que listas para escuchar el nuevo arte de Taylor Swift, ¿o tú qué opinas?