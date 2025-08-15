¿Se van a casar Liam Hemsworth y Gabriella Brooks? Así es el anillo que ha levantado sospechas

En los últimos días, Gabriella Brooks, actual pareja de Liam Hemsworth y con quien sale desde 2020, llamó la atención luego de ser vista portando un detalle que no pasó desapercibido por los paparazzi: un elegante anillo. La imagen desató una ola de rumores sobre el posible compromiso de la pareja luego de cinco años de relación y aquí te contamos los detalles.

El supuesto anillo de compromiso de Gabriella

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia, hay que ser totalmente honestas al reconocer que ambos han decidido hacer de la discreción una parte vital de su relación. A lo largo de su relación, ambos han procurado mantenerla fuera de los reflectores, apareciendo en eventos públicos mus específicos y limitando sus muestras de afecto tanto en redes sociales como en persona (ojito, no estamos diciendo que no se vea que se quieran, todo lo contrario), en conclusión, han tratado de ser muy discretos.

A pesar de que desde 2021, Gabriella ya convivía con los padres del actor, aún causa euforia ver a la joven conviviendo con la familia de este. En una reciente escapada familiar con motivo de la celebración del cumpleaños número 42 de Chris Hemsworth, reunión en la que figuras como Matt Damon, Rita Ora y su esposo Taika Waititi, es que los paparazzi captaron a la modelo caminando por la playa usando un vestido amarillo de puntos, sandalias negras, lentes de sol, un bolso boho y sí, el protagonista del outfit: el anillo. El cual se ve de un tamaño considerable y de forma ovalada, un corte muy común en los anillos de compromiso.

Una relación estable y discreta

Gabriella Brooks y Liam Hemsworth comenzaron su relación poco después de que el actor finalizara su matrimonio con Miley Cyrus. La historia de ellos pasó por procesos muy dolorosos y fuertes que llevaron a ambos al límite, es por ello que, cuando Liam comenzó este nuevo capítulo con Gabriella, fue muy notorio para muchos que las cosas entre ellos eran diferentes. Ambos han logrado forjar una pareja sólida y alejada de escándalos, llevando a los fans del actor a agradecer a Gabriella por haber llegado a la vida del protagonista de “Los juegos del hambre”, y aprobando esta relación incluso en este momento que da la percepción de que están listos para dar el siguiente paso.

Por el momento, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones sobre un posible compromiso, así como sus respectivos equipos de prensa. Cabe recordar que Us Weekly declarara, en finales de julio del año pasado, que ninguno de los dos tenía planes de casarse: “No tienen planes de casarse pronto, y quizás nunca. Liam no tuvo una buena experiencia la primera vez. Y no es algo que él considere positivo. [Por ahora] tienen una relación maravillosa. No necesitan un papel para oficializar las cosas”, dijo una fuente cercana a la pareja a Us Weekly.

Definitivamente, el misterioso anillo de Gabriella Brooks provocó en sus fans emoción sobre la posibilidad de una boda con Liam Hemsworth, especialmente en un ambiente en el que hemos visto el surgir de nuevas relaciones y la oficialización de propuestas de matrimonio luego de años de relación, así que si la pareja decidiera dar este paso tan importante, no sorprendería a propios o extraños.