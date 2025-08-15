Suscríbete
Belleza

Adiós balayage: Bella Hadid lleva las mechas de los 90 que estarán de moda este verano

Si estás cansada de lucir el clásico rubio, estas mechas pueden ser todo lo que has buscado.

August 14, 2025 • 
Karen Luna
Bella Hadid

Bella Hadid lleva las mechas de los 90

Getty Images

Hay tendencias que parecen no morir nunca… y luego está el balayage, que nos acompañó tantos años que parecía imposible imaginar otra moda que le quitara el trono. Sin embargo, Bella Hadid ha hablado (o mejor dicho, posado) y con una sola aparición nos ha dejado claro que este verano el protagonismo se lo llevarán las mechas de los 90. Sí, esas que creíamos enterradas en viejos álbumes de fotos, han vuelto más fuertes y con un twist mucho más sofisticado.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Como mujer experta en belleza, te lo digo: cuando una trendsetter como Bella se arriesga, no es casualidad. Las mechas noventeras que está llevando no son las gruesas y marcadas que recordamos de algunas series de la época, sino una versión más pulida, pensada para dar dimensión y luz al rostro sin perder el toque atrevido que las hizo icónicas.

Celebrity Sightings In London - May 17, 2025

Bella Hadid ¿Cómo son estas mechas de los 90?

Getty Images

¿Cómo son estas mechas de los 90?

Olvídate del difuminado perfecto del balayage. Aquí lo que reina es el contraste: mechas visibles, con un par de tonos más claros que tu base, estratégicamente colocadas para iluminar alrededor del rostro y en mechones clave. La idea es que se noten, que tengan personalidad y que aporten ese aire “cool girl” sin esfuerzo.

Este es otro punto a favor: a diferencia del balayage, que puede perder dimensión con el tiempo, estas mechas se integran bien al crecer la raíz y permiten retoques más espaciados. Solo necesitarás un buen shampoo matizador (si llevas tonos fríos) o productos nutritivos para mantener el brillo.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Emma Watson.png
Belleza
5 peinados para pelo corto que rejuvenecen y disimulan la papada
July 01, 2025
 · 
Karen Luna

El balayage no está del todo muerto, pero este verano las miradas estarán puestas en el regreso triunfal de las mechas noventeras. Bella Hadid ya les dio su sello de aprobación y, siendo sinceras, si algo sabe hacer ella es convertir un peinado en tendencia global. Así que si estabas pensando en un cambio, quizá sea hora de decir “adiós” al difuminado perfecto y “hola” al contraste atrevido que marcó una década.

balayage mechas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Taylor Swift en los Grammy 2024.jpg
Entretenimiento
¿Taylor Swift le dedicó una canción a su ex amiga Blake Lively en su álbum “The Life Of a Showgirl”?
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona
eva longoria look.jpg
Belleza
Bye, melena aburrida: 8 cortes de pelo que te harán sentir en tu mejor temporada
August 14, 2025
 · 
Karen Luna
Richard gere esposa
Entretenimiento
Richard Gere y Alejandra Silva comparten fotos de su verano más romántico
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona
rey Carlos III
Realeza
¿Anuncio sorpresa? El rey Carlos III planea un discurso que podría generar tensiones
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona