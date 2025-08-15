Adiós balayage: Bella Hadid lleva las mechas de los 90 que estarán de moda este verano

Hay tendencias que parecen no morir nunca… y luego está el balayage, que nos acompañó tantos años que parecía imposible imaginar otra moda que le quitara el trono. Sin embargo, Bella Hadid ha hablado (o mejor dicho, posado) y con una sola aparición nos ha dejado claro que este verano el protagonismo se lo llevarán las mechas de los 90. Sí, esas que creíamos enterradas en viejos álbumes de fotos, han vuelto más fuertes y con un twist mucho más sofisticado.

Como mujer experta en belleza, te lo digo: cuando una trendsetter como Bella se arriesga, no es casualidad. Las mechas noventeras que está llevando no son las gruesas y marcadas que recordamos de algunas series de la época, sino una versión más pulida, pensada para dar dimensión y luz al rostro sin perder el toque atrevido que las hizo icónicas.

Bella Hadid ¿Cómo son estas mechas de los 90? Getty Images

¿Cómo son estas mechas de los 90?

Olvídate del difuminado perfecto del balayage. Aquí lo que reina es el contraste: mechas visibles, con un par de tonos más claros que tu base, estratégicamente colocadas para iluminar alrededor del rostro y en mechones clave. La idea es que se noten, que tengan personalidad y que aporten ese aire “cool girl” sin esfuerzo.

Este es otro punto a favor: a diferencia del balayage, que puede perder dimensión con el tiempo, estas mechas se integran bien al crecer la raíz y permiten retoques más espaciados. Solo necesitarás un buen shampoo matizador (si llevas tonos fríos) o productos nutritivos para mantener el brillo.

El balayage no está del todo muerto, pero este verano las miradas estarán puestas en el regreso triunfal de las mechas noventeras. Bella Hadid ya les dio su sello de aprobación y, siendo sinceras, si algo sabe hacer ella es convertir un peinado en tendencia global. Así que si estabas pensando en un cambio, quizá sea hora de decir “adiós” al difuminado perfecto y “hola” al contraste atrevido que marcó una década.

