7 uñas cortas y clásicas que son mejores que las french nails

El manicure francés ha reinado las manos de las chicas por años, y no nos malinterpretes, ¡lo amamos!, sin embargo, luego de llevarlo tanto tiempo puede ser un poco repetitivo y aburrido, especialmente en una era en la que el nail art ha evolucionado tanto trayendo a nuestras manos diseños increíbles que no siempre queremos caer en lo mismo, así que por eso nos ponemos a buscar ideas que, sin perder su grado de sofisticación, nos den alternativas para lucir uñas únicas.

Si tú como nosotras eres fan de las uñas cortas y estás pensando en diseños mucho más elegantes y clásicos que el french, guarda estas ideas e inspírate de ellas para tu próximo set.

Milky flower nails

Si hay un color que nació para lucir en las uñas cortas, definitivamente ese es el blanco lechoso. No solo les da un acabado elegante, también es el lienzo perfecto para lucir un diseño a mano alzada o sin ningún tipo de decoración. Esta idea es perfecta para aquellas que aman agregar un toque de color en sus manos para que estas no luzcan tan “aburridas”.

Uñas squoval

Su nombre viene de la combinación de dos términos square, que significa cuadrado y oval, que se refiere a la forma ovalada. El objetivo de estas uñas es jugar con ambas formas geométricas sobre la uña, es por ello que tomando la forma cuadrada de la uña natural, se van a dibujar trazos circulares que visualmente logren una apariencia ovalada. Este diseño es elegante, minimalista y creativo.

Pink mocha nails

El objetivo de estas uñas es lucir la base de esta de un color rosado chocolatoso natural. Esta una tendencia que está en auge y ya la hemos visto en las uñas de celebridades como Selena Gómez, así que seguramente se convertirá en el manicure favorito del otoño.

Uñas beige minimalistas

Las uñas nude siempre serán el comodín de los manicures clásicos, a este color vamos a recurrir cada vez que busquemos un diseño elegante, pulcro y femenino. Combina con todo tipo de piel, ayuda a estilizar las manos, ¡y es perfecto para las uñas cortas!

Uñas princesa

Se caracterizan por ser de un color rosado muy natural y sutil, inspiradas en las manos de la realeza, apuestan por un manicure donde las esquinas de las uñas tengan una cierta curvatura para hacerlas más elegantes y delicadas. Si lo tuyo es apostar por diseños altamente naturales, estas son las uñas que estás buscando.

Rosewater nails

Estas uñas están inspiradas en el manicure coreano, que a su vez retoma conceptos del K-beauty para crear unas uñas muy naturales. Su objetivo es que luzcan saludables, por ello apuesta por recrear el tono rosadito que tenemos de forma natural en la almendra de nuestra uña.

French reverse

En caso de que no te quieras alejar mucho del francés, existe esta alternativa que tiene por objetivo crear la media luna blanca típica del french pero no en el borde libre de la uña, sino cerca de la zona de la cutícula.

Las uñas cortas no tienen por qué verse extremadamente sencillas y estas alternativas son la muestra de ello, pues, te ayudarán a lucir un manicure elegante, refinado y moderno sin necesidad de recurrir al mismo diseño de uñas francesas. ¿Cuál fue tu favorito?