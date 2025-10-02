La reina Letizia lleva la falda de cuero más atrevida en color rosa ideal para el otoño

La reina Letizia se aleja de los looks sobrios para lucir un look monocolor en tonos vibrantes que ha capturado todas las miradas por su falda de cuero en color rosado, dejando claro que puedes ser atrevida a cualquier edad, y sin perder la elegancia que la caracteriza.

Sin embargo, esta espectacular falda que está llamando la atención, no es la primera vez que la usa, la reina consorte la rescata del armario para demostrar que sabe lucir las tendencias con éxito.

La reina Letizia luce falda de cuero en color rosado

Este jueves 2 de octubre, se llevaron a cabo los Premios UNICEF, donde la reina Letizia es presidenta de honor en España y acudió para entregar algunos de los galardones más importantes, que en esta edición reconocen la labor de Gasol Foundation.

Doña Letizia entregó los galardones en la categoría Transforma para la red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia, en la de Comunicación; y a Kim Phuc Phan Thi, conocida mundialmente como “la niña del Napalm”, en la categoría Joaquín Ruiz Giménez.

Para la ocasión, la reina Letizia vistió un look monocolor en tonos rosados, donde la pieza clave fue su falda de cuero en color coral con matices rosados, un modelo que lleva el nombre de Setora de la firma Hugo Boss.

La falda de es de corte recto que marca la cintura y lleva una abertura en el costado, que la reina ha combinado con una blusa de seda de mangas fruncidas del mismo color, y tacones destalonados en color nude de Magrit.

La falda de cuero que la reina Letizia recupera de su armario

Sin embargo, esta no es la primera vez que la reina lleva este look, pues fue el pasado mes de abril de 2023, que la esposa del rey Felipe VI lo estrenó para los Premios Nacionales de Deporte.

Por otra parte, esta no es la única falda de cuero que la reina Letizia luce, pues se dice que cuenta con una gran colección de faldas de cuero de Hugo Boss, demostrando su gran amor por esta prenda elegante y moderna.

