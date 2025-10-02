Miniescapada de Ensueño: los mejores lugares para celebrar la Navidad en diciembre

Nueva York en fiestas

La ciudad que nunca duerme se llena de magia desde noviembre. En Times Square, el festival Diwali ilumina con música y color; el 27 de noviembre, el famoso desfile de Macy’s marca el inicio de la temporada navideña. Diciembre brilla con el imponente Árbol del Rockefeller Center, la pista de patinaje en The Rink y vistas de 360° en el Top of the Rock. No te pierdas el espectáculo de luces de Saks Fifth Avenue y el ambiente inigualable de Central Park cubierto de nieve.

Una semana sofisticada en una gran ciudad

Después de las fiestas, regálate siete días de puro placer en una ciudad llena de encanto. Destinos como San Francisco, Ciudad de México, Roma o Buenos Aires destacan por sus mercados, luces y tradiciones navideñas. Para un invierno elegante, apuesta por París o Londres: en la capital francesa podrás disfrutar de los Campos Elíseos iluminados y en la ciudad británica, del Winter Wonderland en Hyde Park, perfecto para vivir el frío con estilo y cultura.

Esquí y nieve

En diciembre, disfruta del esquí en destinos de nieve y glamour como Vail, Aspen o Lake Tahona, ideales para combinar deporte con après-ski y cabañas de lujo. Si prefieres luces y extravagancia, Las Vegas sorprende con hoteles icónicos, espectáculos temáticos y la cercanía al desierto de Mojave. Y si lo tuyo es el calor, Miami y Miami Beach ofrecen playas soleadas, resorts legendarios y fiestas de fin de año frente al mar.

De crucero

Si lo que quieres es descanso absoluto, un crucero lo tiene todo: sol, buena comida y paisajes de ensueño. Los Disney Cruises son perfectos para familias, mientras que desde puertos como Miami, Los Ángeles o San Juan parten rutas hacia el Caribe y México. Para un lujo extra, The Ritz-Carlton Yacht Collection ofrece experiencias personalizadas, mientras que navieras como Royal Caribbean y Norwegian garantizan diversión, espectáculos y gastronomía internacional.