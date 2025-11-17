Sophie Grégoire rompe el silencio y reacciona a la relación de su ex, Justin Trudeau y Katy Perry

Tras la “confirmación” del romance entre Justin Trudeau y Katy Perry, el mundo entero ha seguido a cada detalle del inesperado vínculo. Mientras la pareja acaparaba titulares desde París, donde ambos festejaron el cumpleaños de la cantante y se dejaron ver juntos de forma oficial, Sophie Grégoire permanecía en silencio. Sin embargo, la activista, exesposa del ex primer ministro y figura muy respetada en temas de salud mental, decidió alzar la voz para compartir cómo vive esta nueva etapa y cuáles son las prioridades que guían su camino.

Una reacción basada en humanidad, no en polémica

Sophie eligió un espacio íntimo para romper el silencio: una entrevista en el podcast “Arlene Is Alone”. Allí, respondió sin evasivas cuando se le preguntó por la atención mediática alrededor de Trudeau y Perry. Con serenidad, recordó que, pese al escrutinio público, ella y su familia siguen siendo personas reales enfrentando emociones reales.

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan, es normal”, expresó, subrayando que la clave no está en evitar sentir, sino en decidir cómo actuar frente a lo que sucede. Para Grégoire, la madurez emocional implica reconocer que ciertos momentos pueden ser detonantes, pero también elegir deliberadamente cómo gestionarlos.

Entre la emoción y la reacción: la filosofía de Sophie

La activista de 50 años compartió que se permite sentir todo el espectro emocional: decepción, tristeza, enojo o vulnerabilidad. Lejos de verlo como un signo de debilidad, lo considera un ejercicio de autocuidado y una reafirmación de su defensa de la salud mental. “No significa no llorar, gritar o reír. “Lo que haga con ello es mi decisión”, compartió.

Sophie describió su proceso como un movimiento consciente entre lo que se siente y la forma en la que se responde. Una práctica que asegura que continúa aprendiendo día a día. Para ella, la clave está en elegir escuchar “la música y no el ruido”, un recordatorio de que la estabilidad interior no depende de las circunstancias externas.

Su familia, su prioridad inquebrantable

Aunque Grégoire y Trudeau anunciaron su separación en 2023 después de 18 años juntos, su compromiso con la crianza de sus tres hijos, Xavier de 18, Elle-Grace de 16 y Hadrien de 11, sigue siendo absoluto.

La activista aseguró que, pese a que la pareja tomó caminos distintos, continúan compartiendo un mismo proyecto familiar. “Tenemos vidas separadas, pero tenemos una sola vida familiar”, señaló. Mantener esta unidad ha sido una decisión conjunta, basada en la convicción de que su familia es “su mayor creación”, y seguirá nutriéndola sin importar los cambios que atraviese a nivel personal.

La reacción de Sophie Grégoire a la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry se aleja del dramatismo y se centra en la inteligencia emocional, el autocuidado y la crianza consciente. Su mensaje, lejos de avivar polémicas, reafirma su compromiso con el bienestar propio y el de sus hijos mientras avanza hacia una nueva etapa.