¿Conviene cortarse el pelo en enero 2026? Mitos y verdades del inicio de año

Enero siempre llega con esa energía rara entre empezar de cero y todavía no saber bien por dónde. Estrenar agenda, ordenar clóset y, claro, pensar en un cambio de look. Por eso no es extraño que tengamos ganas de cortarnos el pelo en enero 2026 o si es mejor esperar a que el año agarre ritmo.

El mito de que cortar el pelo en enero “cambia tu suerte”

Uno de los mitos más repetidos es que cortarse el pelo los primeros días del año atrae buena suerte o ayuda a cerrar ciclos. Esta idea viene más de tradiciones culturales y rituales simbólicos que de hechos comprobables. El pelo no guarda energía ni memorias del año anterior, por lo que un cambio puede dar la sensación de renovarte.

Verdad: enero es buen mes si buscas orden y mantenimiento

Desde un punto de vista práctico, enero puede ser un buen momento para cortar el pelo si lo que quieres es emparejar puntas o volver a sentir tu melena sana después de las fiestas.

A veces, ir de forma gradual ayuda a asimilar mejor un gran cambio. FREEPIK

¿Afecta al crecimiento cortarlo en enero 2026?

¡No! El crecimiento del pelo depende de factores como genética, alimentación y cuidados diarios, no del mes en que se corta. Cortarlo en enero no hará que crezca más ni menos durante 2026, pero si puede ayudarte a empezar este ciclo con una rutina más consciente de cuidado capilar.

Entonces, ¿conviene o no?

Conviene si lo haces porque quieres sentirte ligera o porque tu pelo lo necesita. Cortarte el pelo en enero 2026 no va a cambiar tu destino, pero sí puede ser una forma bonita y consciente de empezar el año. ¡Al final, más que el mes, importa la intención con la que decides hacerlo!

