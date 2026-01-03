Suscríbete
Belleza

¡Hola, uñas francesas! 5 diseños elegantes que debes usar en 2026 para unas manos delicadas

Clásicas, pero con un toque moderno, las uñas francesas se llevarán así este año y se convertirán en tu manicure favorecedor favorito.

Enero 02, 2026 • 
Lily Carmona
¡Hola, uñas francesas! 5 diseños elegantes que debes usar en 2026 para unas manos delicadas.png

Las uñas francesas regresan para dominar la temporada de invierno 2026.

Instagram @sahar.khosravi.nail

Si existe un diseño de uñas que nunca pasa de moda y sabe cómo reinventarse, ese es el francés. Y a pesar de que muchas amamos su clásica versión de punta blanca, este 2026 este icónico manicure dejará atrás su forma tradicional para llevarse con acabados modernos, colores sutiles y detalles delicados que dotarán a tus uñas francesas de una elegancia envidiable mientras estilizas tus manos y tus dedos.
Si estabas buscando un manicure que sustituya a las uñas navideñas y a las de temporadas de fiesta, estos diseños elegantes pueden inspirarte para lograr unas manos delicadas y sumamente femeninas.

Brown French

Aún es invierno y el café es uno de los colores fuertes de la temporada; apostar por él será un total acierto, especialmente si lo llevas sobre unas uñas francesas. El diseño clásico sobre una punta cuadrada y una forma perfecta de U lo convierten en la alternativa ideal para aquellas amantes de las uñas medianas, minimalistas y de lo discreto.
Aunque suenan ir bien sobre una base nude o el mismo color de la uña natural, aplicarle un acabado cromo translúcido en efecto polvo de hada hará que tus manos brillen de forma delicada y elegante, elevando así tus uñas francesas a un estilo muy refinado.

Polka dots con french ombré

Si aún sientes el espíritu festivo del Año Nuevo, este diseño será un gran acierto sobre tus uñas. Las uñas con lunares siguen siendo una de las favoritas por su delicadeza, creatividad y feminidad. En este diseño se combinan a la perfección con la técnica de ombré realizada con glitter para regalarnos una idea muy creativa y elegante, que a pesar de llevar dos técnicas que en apariencia puedan ser llamativas, saben cómo combinar para lograr unas uñas delicadas y femeninas.

Francés, efecto espejo

El efecto espejo seguirá dominando gran parte del 2026; ya sea en acabado, relieves y texturas o detalles minimalistas, esta alternativa continuará acompañando diversos diseños y las uñas francesas no son la excepción. En lugar de apostar por la clásica punta en color blanco, el efecto espejo se coloca sobre el borde libre de la uña para lograr un acabado fino y muy refinado.
Aunque pueda adaptarse a la perfección a cualquier forma y tipo de french, nuestra recomendación para que luzcas unas manos delicadas y estilizadas es llevarlo sobre uñas largas almendras.

Glitter French

El invierno aún no termina, y este diseño es perfecto para llevar toda la intención de la temporada de forma elegante y creativa. Esta idea busca realizar la típica forma del francés, pero de una forma creativa, marcando a la perfección la sonrisa característica, pero en lugar de rellenar con color, realiza trazos verticales que simulan nieve cayendo por tu uña. Por supuesto que el toque que las vuelve especiales es el glitter, el cual se aplica sobre los trazos realizados antes de curar en lámpara para recrear el famoso efecto azúcar y tener como resultado un francés fuera de lo común.

Micro french en uñas cortas

Para las amantes del minimalismo y las uñas cortas, el francés siempre será una opción. La idea es realizar el característico trazo blanco en una fina línea sobre el borde libre de tu uña; sin embargo, algo que hará que tus uñas se eleven es apostar por una base con acabado ojo de gato o toques de glitter. Después de que pruebes esta fórmula, te volverás adicta a ella y querrás lucir unas uñas con micro french todo el año.

Este 2026 las uñas francesas regresan sin perder su esencia de elegancia y refinamiento. Si ya estás notando crecimiento en tus uñas o ya no quieres traer las uñas navideñas que te hiciste para hace dos semanas, considera estas propuestas creativas y delicadas para lucir unas manos sobrias y finas.

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

uñas francesas
Lily Carmona
Relacionado
el príncipe Harry y Kate Middleton.jpg
Realeza
¿Existe enemistad? Fuente cercana revela cuál es la relación entre Kate Middleton y el príncipe Harry
Enero 02, 2026
 · 
Lily Carmona
Kate Middleton y el príncipe William asistirán al Royal Variety Performance
Realeza
Así fue como el proceso de salud de Kate Middleton modificó su relación con el príncipe William
Enero 02, 2026
 · 
Lily Carmona
Anne Hathaway
Belleza
¿Conviene cortarse el pelo en enero 2026? Mitos y verdades del inicio de año
Enero 02, 2026
 · 
Karen Luna
David y Victoria Beckham
Entretenimiento
David Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con Brooklyn Beckham, ¿habrá reconciliación?
Enero 02, 2026
 · 
Lily Carmona