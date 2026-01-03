¿Existe enemistad? Fuente cercana revela cuál es la relación entre Kate Middleton y el príncipe Harry

Los últimos años han sido especialmente complicados para la familia real británica. Desde diferencias públicas, delicados procesos de salud, exposición de temáticas delicadas y hasta despojo de títulos reales, la tensión entre el príncipe Harry y su hermano mayor es una de las situaciones que mantiene la atención pública y la mira en la dinámica de los hermanos.

Ante esta situación, muchos han sido los que se han cuestionado cuál es la relación que mantiene Kate Middleton en medio de la situación de su esposo y su cuñado. Diversas fuentes han coincidido en que la princesa ha apostado por hacer de la cautela una aliada para manejar el posible distanciamiento.

¿Cómo es la relación de Kate Middleton con el príncipe Harry?

A pesar de que se ha mantenido cierta discreción ante la situación del distanciamiento de los hermanos, fuentes cercanas a los príncipes de Gales han destacado que tanto Kate como William han decidido mantenerse al margen de la situación que precise entre el príncipe heredero y el duque de Sussex. Aunque el príncipe Harry ha buscado acercarse para suavizar la relación con su padre, especialmente durante 2025, cuando ocurrió el encuentro entre ambos, luego de meses de separación, no existen señales claras sobre un acercamiento entre William y Harry.

Y es que más que una enemistad, muchos han percibido esta relación como silenciosa. Kate siempre se ha destacado por su carácter reservado, y fiel a este comportamiento ha evitado pronunciarse de manera pública ante la situación, respetando y siguiendo el protocolo que ha acompañado a la familia real por años: no responder a declaraciones externas y evitar comentarios que generen controversias.

La princesa de Gales habría elegido mantenerse al margen en el distanciamiento de su esposo y cuñado. Getty Images

¿Kate buscaría retomar el vínculo con los Sussex?

Luego de atravesar por un proceso de salud delicado, la princesa ha reorganizado sus prioridades; es por esta razón que fuentes cercanas a ella han asegurado que su enfoque principal a raíz de su diagnóstico es principalmente su bienestar, la crianza de sus tres hijos, el príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte, así como acompañar a William en su camino hacia el trono.

De acuerdo con los Testigos, esta decisión la habría llevado a no involucrarse emocionalmente en conflictos que no contribuyen en absolutamente nada a la estabilidad de su familia, pues para la princesa, su reciente experiencia le habría dejado una lección clara, y es que el tiempo y la energía deben invertirse en aquello que realmente importa. Mensaje que dejó claro durante su evento de villancicos navideño de 2025, donde el amor en todas sus formas fue el eje central de la celebración.

¿Qué dice el protocolo sobre la posible tensión entre los hermanos?

Expertos en realeza, como Duncan Larcombre, han señalado que la falta de reconocimientos públicos en fechas significativas no necesariamente lleva un mensaje de hostilidad, sino una forma institucional y diplomática de marcar distancias y romper formalmente los lazos.

Kate y William han sabido mantener una postura coherente partiendo desde la discreción y enfocándose únicamente en sus deberes para así prepararse para hacer la siguiente generación que dirija la monarquía. A pesar de que el príncipe William y su esposa, Meghan Markle, tienden a estar bajo el ojo público, los príncipes de Gales son conscientes de su rol; es por ello que tratan de comportarse de acuerdo a lo que pide la corona.

“Ni Kate ni William pueden hablar públicamente sobre Harry y Meghan. Han guardado silencio durante todo este proceso y han aguantado las adversidades. No están dispuestos a poner en evidencia a Harry... así que guardan silencio y lo evitan a toda costa”, mencionó Duncan para “OK!”.

Así que, más que una enemistad declarada, la relación entre Kate Middleton y el príncipe Harry parece definirse por la distancia, la prudencia y el silencio. Esto no significa que entre ellos haya una relación mala; sin embargo, sí deja claro que la princesa ha sabido manejar las cartas, apostando por centrarse en su familia y su papel institucional, evitando a toda costa caer en polémicas públicas.

De esta forma, tanto Kate como William habrían elegido la estabilidad y el silencio estratégico para construir un futuro sólido como futuros monarcas.