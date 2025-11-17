Nuevo detrás de cámaras de Justin Baldoni con Blake Lively desata comentarios por “polémica broma”

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un nuevo giro tras la divulgación de imágenes detrás de cámaras del rodaje de “It Ends With Us”. En el material, presentado recientemente como parte de documentos judiciales, se ve a Baldoni realizando una broma que ha sido catalogada como inapropiada por el equipo de la actriz. La filtración ha reactivado la conversación pública sobre el clima laboral en la producción y los señalamientos que ambas partes han intercambiado durante meses.

La frase que desató la controversia

En el video, grabado durante una jornada de filmación en la que también participaba la actriz Jenny Slate, se escucha a Justin Baldoni decir la palabra “sexy” mientras mira hacia Blake Lively. Acto seguido, se voltea hacia la cámara y lanza la frase: “Lo siento, me perdí la capacitación sobre acoso sexual”, acompañada de un gesto que algunos han interpretado como broma.

Este video fue presentado como prueba dentro del juicio sumario presentado por Wayfarer el pasado 13 de noviembre. La pieza, de 8:37 minutos de duración, busca responder la postura de Blake sobre los incidentes que la actriz ha señalado como parte de un patrón de comportamiento inapropiado durante el rodaje.

¿Qué sostiene Blake Lively en su demanda?

En su demanda, la hija asegura que esta broma no fue un hecho aislado. Alega que Baldoni realizó comentarios que le hicieron sentir incómoda, observada y expuesta frente a colegas del elenco.

De acuerdo con su versión, hubo ocasiones en las que el también director comentó sobre su apariencia física e incluso realizó observaciones consideradas de índole sexual.

La batalla legal entre ambos actores continúa. Getty Images

Lively sostiene que la producción no le ofreció un entorno laboral seguro ni mecanismos básicos de protección, como políticas claras contra el acoso o capacitaciones adecuadas.

También afirma que otras mujeres del equipo habrían experimentado comportamientos similares y que algunas se acercaron a ella para compartir sus propias experiencias.

La actriz reclama más de 160 millones de dólares en daños y perjuicios argumentando que el ambiente en el set afectó tanto su bienestar como su desempeño profesional.

La postura de Justin Baldoni

El equipo del actor y director ha rechazado rotundamente los señalamientos. Sus abogados aseguran que el comentario registrado en el video carece de intención masiva y ocurrió en un contexto laboral, rodeado de cámaras, actores y equipo técnico. Afirman que la expresión fue neutral, sin insinuaciones, y que Baldoni incluso pidió disculpas en ese mismo instante si su broma había sido inapropiada.

La defensa sostiene además que Blake participaba activamente en conversaciones informales en el set y que ella misma utilizaba lenguaje similar, lo que desde su perspectiva desmonta la idea de que existiera un ambiente unilateralmente ofensivo. Baldoni interpuso previamente una contrademanda por 400 millones de dólares, pero esta fue desestimada.

Actualmente está buscando que el juez falle a su favor sin llevar el caso a juicio; sin embargo, esto es una decisión que aún está pendiente.

La difusión del video detrás de cámaras ha añadido un nuevo nivel de atención a un conflicto ya marcado por acusaciones graves, declaraciones opuestas y demandas millonarias. Con el juicio fijado para marzo de 2026 y ambas partes, tanto Blake Lively como Justin Baldoni, defendiendo posturas irreconciliables, esta controversia promete seguir generando titulares en los próximos meses.