Nuevas FOTOS de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: los tres vestidos de novia que usó la celeb

El pasado 27 de septiembre se celebró uno de los eventos más esperados del año, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, a la que asistieron grandes figuras de la industria de la música y el cine, rodeados por la más absoluta discreción y seguridad.

Sin embargo, han sido los mismo artistas quienes han compartido detalles de su gran día a través de las redes sociales, y ha sido Selena quien ha sorprendido al compartir los tres vestidos de novia que lució en el día más especial de su vida junto a Benny.

Los tres vestidos de novia de Selena Gomez

Selena no eligió uno, sino tres diseños nupciales que fueron de lo clásico al romanticismo y finalmente a lo relajado, tres vestidos de novia que no solo están marcados por su esencia romántica, sino también por su historia de amor con Benny.

Primer vestido de novia de Selena Gomez

El primer vestido de novia de Selena, fue un diseño exclusivo de Ralph Lauren que recordaba a la esencia del old Hollywood con su peinado bob clásico, que combinó a la perfección con el escote halter que dejaba al descubierto los hombros y una espalda descubierta hasta la base de la cadera.

La falda amplia con cola redondeada era el complemento ideal para crear un look sensual pero sofisticado y lleno de majestuosidad.

Vestidos de novia de Selena Gomez Instagram/@selenagomez

Segundo vestido de novia de Selena Gomez

Para la ceremonia, Selena optó por un vestido mucho más romántico, un diseño de encaje delicado que también estuvo a cargo de Ralph Lauren, y que da la sensación de que se trata de una pieza artesanal.

El vestido de encaje hecho a mano con escote halter y silueta entallada, contó con un detalle muy especial, pues entre el tejido se bordó un pequeño corazón con las iniciales S + B, un guiño muy íntimo a su historia de amor.

Vestidos de novia de Selena Gomez Instagram/@selenagomez

El tercer vestido de novia de Selena Gomez

Para la recepción, Selena decidió llevar un vestido más cómodo, pero igual de hermoso y romántico, la actriz y cantante visitó otro diseño de Ralph Lauren con un alma retro y elegante.

El diseño de escote doble daba protagonismo a su busto, mientras la silueta ligera inspiraba un aire de la década de los 60, un diseño minimalista y elegante que le dio un toque fresco y divertido a su gran día junto a su esposo.

Vestidos de novia de Selena Gomez Instagram/@selenagomez

Con sus tres vestidos nupciales, Selena marcó una narrativa que nos llevó de lo clásico a lo romántico para terminar en un momento festivo y lleno de celebración, que se adapta a su historia de amor con Benny, su final feliz.

