¡Selena Gomez se casó con Benny Blanco! Así fue su vestido de novia: FOTOS

Te contamos todo lo que sabemos sobre el wedding dress que Selena Gomez modeló en su boda.

September 27, 2025 • 
Karen Luna
selena gomez diseño de uñas

Getty Archivo

La espera terminó porque Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el “sí” en una boda íntima celebrada en Santa Barbara, California, este 27 de septiembre de 2025. La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo, no solo por la emoción de ver a la pareja consolidar su amor, sino también por el detalle que todas queríamos conocer, hablamos de su mágico vestido de novia que sí cumplió todas las expectativas.

El vestido soñado de Selena Gomez en su boda

Para su gran día, Selena eligió un diseño personalizado de Ralph Lauren, un vestido que reflejaba exactamente quién es son esa vibra romántica, elegante y sin excesos. El diseño se distinguió por un cuello halter adornado con flores delicadas, un bodice estructurado que realzaba su figura y una falda fluida que caía con ligereza, como si acompañara cada uno de sus pasos.

Uno de los detalles que más nos enamoró fue el escote bajo en la espalda, que justo le dio el equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación. No fue un vestido cargado de adornos, sino una pieza pensada para resaltar la esencia de Selena y su historia de amor con Benny.

Los detalles que marcaron la diferencia

Lo que más nos llamó la atención no fueron solo las flores ni la caída del vestido, sino cómo Selena lo llevó con naturalidad. Su elección de accesorios fue minimalista con pendientes de diamante discretos y un peinado sencillo que dejaba protagonismo al vestido. Optó por unas ondas suaves y naturales que le dieron un aire fresco y juvenil.

El look completo fue un recordatorio de que menos siempre es más. No hacía falta extravagancia para brillar, porque Selena estaba radiante desde el interior, y eso se reflejó en cada foto.

La boda íntima de Selena Gomez y Benny Blanco

Aunque la lista de invitados incluyó rostros conocidos de Hollywood y la música, la ceremonia se sintió íntima, personal y enfocada en la pareja. Esa cercanía hizo que el vestido tuviera aún más significado: no fue solo una pieza de alta costura, sino el símbolo de un momento que marcará la vida de ambos.

El vestido de novia de Selena Gomez no fue solo un tema de moda, fue una declaración de estilo y autenticidad. En un mundo lleno de excesos, ella eligió la sencillez elegante, el romanticismo moderno y la feminidad sin esfuerzo. Su look no solo será recordado como uno de los más bellos del 2025, sino como un reflejo de la mujer fuerte, creativa y auténtica que es hoy.

Selena Gomez Entérate Lo último boda vestido de novia
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
