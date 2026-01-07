Así fue el tierno homenaje que Silvia de Suecia hizo para honrar su compromiso con el rey Carlos Gustavo 50 años después

Este 2026, la monarquía sueca estará festejando diversas celebraciones, como los 50 años de la princesa Victoria o los 80 del monarca. Sin embargo, una de las más esperadas es la celebración de las bodas de oro de los reyes.

Para este aniversario, la casa real seguramente está preparando algo grande, pues hace tan solo unas horas, a través de sus redes sociales, se compartió un fragmento del documental que narrará la historia del compromiso de Silvia de Suecia con el rey Carlos Gustavo, en el que la reina tuvo un detalle que no pasó desapercibido.

Así fue el homenaje de Silvia de Suecia para su esposo

Con la celebración de las bodas de oro de los reyes en puerta, la Casa Real sueca compartió ayer por la tarde un video en el que podemos ver a Silvia en medio de una entrevista, recordando cómo fue que su historia de amor con Carlos Gustavo comenzó hace 50 años.

En el clip de breves segundos, la reina comparte lo que hizo que se enamorara del entonces príncipe, destacando que su humor fue lo que la conquistó. Ambos se conocieron durante los Juegos Olímpicos de 1972, cuando Carlos Gustavo aún era príncipe heredero.

Además del breve recorrido en el tiempo a través de imágenes, la reina se puso en el centro de los reflectores al rendir un tierno homenaje al momento de su unión con el rey, en un gesto que fue inevitable notar.

La reina Silvia y su guiño estilístico que revivió 50 años después de su compromiso

Además de las palabras que la reina emitió respecto a su matrimonio, Silvia aprovechó la entrevista para rescatar uno de los elementos más destacables de su presentación oficial como prometida de Carlos en marzo de 1976: el pañuelo a rayas que formaba parte de su atuendo.

En aquel entonces, la joven apostó por un look en blanco conformado por una falda plisada de rayas y una blusa blanca de manga larga que acompañó con un collar largo y pendientes de perlas. De su cuello, un accesorio llamó la atención en aquel 1976: un pañuelo blanco con rayas, el cual hacía juego con su falda.

50 años después, la reina reinterpretó aquel atuendo, apareciendo en la entrevista con un look completo en color blanco, ¡y el mismo pañuelo!

¿Un homenaje que ha repetido en el pasado?

Por supuesto que el detalle del pañuelo no pasó desapercibido, pues junto con él, la reina también dejó ver su anillo de compromiso resplandeciendo en su dedo.

Para fanáticos y observadores, ambos gestos fueron parte de un mensaje claro por parte de la reina: el tiempo pasó, pero el amor y el vínculo que los unió permanecen intactos como las piezas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la reina recurre a esta relación entre el estilo y su pasado, pues en más de una ocasión, Silvia ha apostado por incluir en sus looks prendas y símbolos que la conectan a través de la moda con diferentes etapas de su vida.

Algunas piezas, que ya han pasado al armario de su hija, han sido vistas dentro de la imagen de la princesa Victoria, como el vestido de gala de Jacques Zehnder que utilizó durante la entrega de los Premios Nobel, realizada el pasado 10 de diciembre, y que su madre ya había lucido en 1994.

De esta forma y con un simple accesorio, la reina Silvia de Suecia logró transformar una entrevista en un emotivo homenaje a su compromiso e historia de amor con el rey Carlos Gustavo.

Aunque a 50 años de aquel anuncio que cambió su vida han pasado muchísimas cosas, el amor y su vínculo siguen intactos como el pañuelo, demostrando que el amor verdadero permanece con el paso del tiempo.