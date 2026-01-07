Venus Star Point 2026: ¿qué significa este tránsito y cómo afecta a tus relaciones según tu signo del zodiaco?

El pasado 6 de enero, el cielo nos regaló uno de los eventos astronómicos y astrológicos más bonitos del 2026, se trata del Venus Star Point, la conjunción exacta entre Venus y el Sol, que impacta en las relaciones sentimentales y en nuestra autoestima.

Aunque el evento ya tuvo lugar, su influencia se extenderá a lo largo de los próximos ocho meses, un periodo en el que los asuntos vinculados al amor, el romance y las relaciones cobrarán un papel central en nuestro día a día.

Te podría interesar: El mantra perfecto para empezar el 2026 según tu signo del zodiaco

¿Qué es el Venus Star Point?

Venus describe cómo amamos, qué nos atrae y qué necesitamos para sentirnos valorados, y al unirse con el Sol se produce una especie de “reset” emocional, es decir, tomamos mayor claridad sobre nuestros deseos afectivos y redefinimos prioridades en el amor, la pareja y los vínculos en general.

El Venus Star Point de este 6 de enero, se formó en Capricornio, marcando una etapa de mayor claridad en el terreno afectivo, que invita a vivir las relaciones desde la responsabilidad, el orden y el compromiso, priorizando vínculos y valores sólidos y duraderos.

¿Cómo afecta el Venus Star Point a tu signo del zodiaco?

Durante los próximos meses, este tránsito nos invita a formar relaciones más conscientes y alineadas con nuestros propósitos de vida.

Aries

Te replanteas qué quieres realmente en una relación y dejas atrás dinámicas impulsivas que ya no te representan.

Tauro

Venus, tu planeta regente, activa una etapa de introspección emocional, lo que podría llevarte a cerrar ciclos afectivos del pasado para abrir espacio a vínculos más auténticos.

Géminis

Conversaciones importantes redefinen amistades, romances o acuerdos afectivos, y decir lo que sientes será clave.

¿Cómo afecta el Venus Star Point a tu signo del zodiaco? Getty Images

Cáncer

El Venus Star Point toca tu sensibilidad y necesidad de seguridad, buscando relaciones que te sostengan emocionalmente y te permitan bajar la guardia.

Leo

Se despierta el deseo de amar con más libertad, los viajes, personas nuevas o ideas distintas amplían tu forma de entender el amor y el compromiso.

Virgo

Este tránsito te invita a sanar heridas emocionales y a construir vínculos más honestos e intensos, llevándote a vivir una transformación más profunda.

Libra

El Venus Star Point marca un antes y un después en tu manera de vincularte: equilibrio, reciprocidad y claridad serán indispensables.

Escorpio

Replanteas rutinas, acuerdos y dinámicas que influyen directamente en tu bienestar emocional, recuerda que el amor está en los detalles cotidianos.

Sagitario

Este tránsito favorece el enamoramiento, la creatividad y el disfrute, pero también te pide coherencia entre lo que sientes y lo que haces.

Capricornio

Relaciones familiares o de pareja se redefinen desde un lugar más maduro y consciente.

Acuario

Nuevas maneras de comunicarte fortalecen vínculos y te ayudan a sentirte más comprendida y segura contigo misma.

Piscis

El Venus Star Point activa temas de autoestima y valor personal, por fin aprendes a no conformarte y a elegir relaciones que realmente te nutran.

