Venus Star Point 2026: ¿qué significa este tránsito y cómo afecta a tus relaciones según tu signo del zodiaco?

El Venus Star Point revela cómo se transforman el amor y las relaciones en los próximos meses del 2026, ¿cómo le afecta a tu signo del zodiaco?

Enero 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo afecta el Venus Star Point a tu signo del zodiaco?

El pasado 6 de enero, el cielo nos regaló uno de los eventos astronómicos y astrológicos más bonitos del 2026, se trata del Venus Star Point, la conjunción exacta entre Venus y el Sol, que impacta en las relaciones sentimentales y en nuestra autoestima.

Aunque el evento ya tuvo lugar, su influencia se extenderá a lo largo de los próximos ocho meses, un periodo en el que los asuntos vinculados al amor, el romance y las relaciones cobrarán un papel central en nuestro día a día.

¿Qué es el Venus Star Point?

Venus describe cómo amamos, qué nos atrae y qué necesitamos para sentirnos valorados, y al unirse con el Sol se produce una especie de “reset” emocional, es decir, tomamos mayor claridad sobre nuestros deseos afectivos y redefinimos prioridades en el amor, la pareja y los vínculos en general.

El Venus Star Point de este 6 de enero, se formó en Capricornio, marcando una etapa de mayor claridad en el terreno afectivo, que invita a vivir las relaciones desde la responsabilidad, el orden y el compromiso, priorizando vínculos y valores sólidos y duraderos.

¿Cómo afecta el Venus Star Point a tu signo del zodiaco?

Durante los próximos meses, este tránsito nos invita a formar relaciones más conscientes y alineadas con nuestros propósitos de vida.

Aries

Te replanteas qué quieres realmente en una relación y dejas atrás dinámicas impulsivas que ya no te representan.

Tauro

Venus, tu planeta regente, activa una etapa de introspección emocional, lo que podría llevarte a cerrar ciclos afectivos del pasado para abrir espacio a vínculos más auténticos.

Géminis

Conversaciones importantes redefinen amistades, romances o acuerdos afectivos, y decir lo que sientes será clave.

Cómo te afectará el eclipse solar del 21 de septiembre en el amor según tu signo del zodiaco

Cáncer

El Venus Star Point toca tu sensibilidad y necesidad de seguridad, buscando relaciones que te sostengan emocionalmente y te permitan bajar la guardia.

Leo

Se despierta el deseo de amar con más libertad, los viajes, personas nuevas o ideas distintas amplían tu forma de entender el amor y el compromiso.

Virgo

Este tránsito te invita a sanar heridas emocionales y a construir vínculos más honestos e intensos, llevándote a vivir una transformación más profunda.

Libra

El Venus Star Point marca un antes y un después en tu manera de vincularte: equilibrio, reciprocidad y claridad serán indispensables.

Escorpio

Replanteas rutinas, acuerdos y dinámicas que influyen directamente en tu bienestar emocional, recuerda que el amor está en los detalles cotidianos.

Sagitario

Este tránsito favorece el enamoramiento, la creatividad y el disfrute, pero también te pide coherencia entre lo que sientes y lo que haces.

Capricornio

Relaciones familiares o de pareja se redefinen desde un lugar más maduro y consciente.

Acuario

Nuevas maneras de comunicarte fortalecen vínculos y te ayudan a sentirte más comprendida y segura contigo misma.

Piscis

El Venus Star Point activa temas de autoestima y valor personal, por fin aprendes a no conformarte y a elegir relaciones que realmente te nutran.

Melisa Velázquez
