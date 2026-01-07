Kate Hudson, Chase Infiniti y Ariana Grande: así es la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026

La temporada de premios 2026 ha arrancado de manera oficial y continúa marcando un punto clave de camino a los Oscar de este año. Una de las premiaciones más importantes realizó este 7 de enero el anuncio de sus nominados.
Ellos son los nominados a los Actor Awards 2026 —ceremonia que hasta hace poco conocíamos como Screen Actors Guild Awards (SAG)—, que en su 32.ª edición destacará una vez más lo mejor del cine y la televisión que vimos en 2025.
Muchos nombres ya se esperaban en la lista, como Chase Infiniti o Ariana Grande, pero otros tantos causaron gran impacto, como la nominación de Kate Hudson. Sea quien se ha convertido en tu favorita o favorito, aquí te dejamos la lista oficial de los actores y actrices que estarán en la contienda.
Categoría: Cine
Mejor actriz
Jessie Buckley por “Hamnet”
Rose Byrne por “If I Had Legs, I’d Kicked You”
Kate Hudson por “Song Sung Blue”
Chase Infiniti por “One Battle After Another”
Emma Stone por “Bugonia”
Mejor actor
Timothée Chalamet por “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”
Ethan Hawke por “Blue Moon”
Michael B. Jordan por “Sinners”
Jesse Plemons por “Bugonia”
Mejor actriz de reparto
Odessa A’zion por “Marty Supreme”
Ariana Grande por “Wicked: For Good”
Amy Madigan por “Weapons”
Wunmi Mosaku por “Sinners”
Teyana Taylor por “One Battle After Another”
Mejor actor de reparto
Miles Carton por “Sinners”
Benicio del Toro por “One Battle After Another”
Jacob Elordi por “Frankenstein”
Paul Mescal por “Hamnet”
Sean Penn por “One Battle After Another”
Mejor actuación destacada en elenco
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Sinners”
Categoría: Televisión
Mejor actor en miniserie o película para televisión
Jason Bateman por “Black Rabbit”
Owen Cooper por “Adolescence”
Stephen Graham por “Adolescence”
Charlie Hunnam por “Monster: The Ed Gein Story”
Matthew Rhys por “The Beast in Me”
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
Claire Danes por “The Beast in Me”
Erin Doherty por “Adolescence”
Sarah Snook por “All Her Fault”
Christine Tremarco por “Adolescence”
Michelle Williams por “Dying for Sex”
Actor de reparto en serie dramática
Sterling K. Brown por “Paradise”
Billy Crudup por “The Morning Show”
Walton Goggins por “The White Lotus”
Gary Oldman por “Slow Horses”
Noah Wyle por “The Pitt”
Actriz de reparto en serie dramática
Britt Lower por “Severance”
Parker Posey por “The White Lotus”
Keri Russell por “The Diplomat”
Rhea Seehorn por “Pluribus”
Aimee Lou Wood por “The White Lotus”
Mejor actor en serie de comedia
Ike Barinholtz por “The Studio”
Adam Brody por “Nobody Wants This”
Ted Danson por “A Man on the Inside”
Seth Rogen por “The Studio”
Martin Short por “Only Murders in the Building”
Mejor actriz en serie de comedia
Kathryn Hahn por “The Studio”
Catherine O’Hara por “The Studio”
Jenna Ortega por “Wednesday”
Jean Smart por “Hacks”
Kristen Wiig por “Palm Royale”
Actuación en conjunto en serie dramática
“The Diplomat”
“Landman”
“The Pitt”
“Severance”
“The White Lotus”
Actuación en conjunto en serie de comedia
“Abbott Elementary”
“The Bear”
“Hacks”
“Only Murders in the Building”
“The Studio”
¿Por qué se cambió el nombre a la premiación?
De acuerdo con lo declarado por el sitio web de los premios, esta decisión se tomó con la finalidad de dejar más claro hacia el público el motivo de la premiación, la cual se encarga de honrar y reconocer el trabajo de actores y actrices que se desempeñan tanto en cine como en televisión.
Recuerda que la premiación de los Actor Awards 2026 será transmitida por Netflix el próximo 1 de marzo, donde veremos no solo a los nominados desfilar por la red carpet, sino que también, por fin, conoceremos a los candidatos que se acercan a recibir el Oscar.
¿Serán Chase Infiniti, Ariana Grande o Kate Hudson tus grandes apuestas, o tienes otras favoritas?